Pé-de-Meia teve adesão de 167 redes e instituições federais | A TARDE

O Pé-de-Meia, projeto do Ministério da Educação (MEC) que oferece uma poupança para alunos de ensino médio, recebeu adesão de 167 redes estaduais e instituições federais até o dia 25 de fevereiro, quando o prazo para assinatura do termo de compromisso se encerrou.

A ajuda financeira será paga em março deste ano, e será destinada a estudantes entre 14 e 24 anos, regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas e de família inscrita no Programa Bolsa Família. O Incentivo-Matrícula será de R$ R$ 200, pago em parcela única, entre os dias 26 de março e 7 de abril. Ao todo, cada estudante receberá R$ 2 mil.

Segundo o MEC, todas as redes estaduais ofertantes da etapa de ensino e de 74 secretarias de educação municipais que ofertam ensino médio regular aderiram ao programa. Além disso, aderiram ao programa 66 instituições federais ofertantes de ensino médio, entre Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs); Colégio Pedro II; Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets); Instituto Benjamin Constant (IBC); e universidades federais.

Com a assinatura do termo de compromisso, as redes ofertantes de ensino médio se comprometem a fornecer e compartilhar, com o MEC, as informações dos estudantes matriculados nessa etapa de ensino. Cerca de 2,5 milhões de jovens podem ser beneficiados, segundo o governo federal.

A partir do dia 29 de fevereiro, os sistemas de ensino e as instituições federais que ofertam o ensino médio deverão enviar, via Sistema Gestão Presente, as informações relativas à matrícula dos estudantes. As informações desse primeiro período devem ser consolidadas até 8 de março.