Piscinas das escolas da rede estadual ajudam a formar novos atletas baianos

Escola também oferece aulas de natação para estudantes do Ensino Médio - Foto: Ricardo Andrade Silva

Um importante avanço está acontecendo na infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino, com a construção de piscinas, que visa não apenas melhorar as condições para a prática esportiva dos estudantes, mas também contribuir para a formação de novos atletas. Atualmente, 94 escolas em 80 municípios baianos contam com esse equipamento, que é utilizado tanto por estudantes quanto pelos moradores locais para a prática de natação e de outras atividades aquáticas. Mais 24 novas piscinas serão inauguradas nas escolas estaduais.

No Centro Territorial de Educação Profissional do Semiárido Nordeste II, foi realizado o “I Campeonato X5 Amador de Natação”, evento que reuniu 18 estudantes, divididos nas equipes feminina e masculina. A competição ocorreu nas modalidades Crawl, Peito, Revezamento e Longão, e foi marcada por grande competitividade e espírito de equipe. A premiação incluiu três troféus para os estudantes que se destacaram, cinco medalhas de ouro, cinco medalhas de prata, cinco medalhas de bronze e 3 medalhas de Participação, entregues para estimular todos participantes. O campeonato foi uma excelente oportunidade para os alunos se destacarem no esporte e para fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade local.

O professor de natação do programa Educa Mais Bahia, Ricardo Andrade, se mostrou muito satisfeito com a evolução de seus alunos. “Só tenho a me orgulhar de cada fase que cada um deles passou para estar onde estão hoje. Essa competição interna só mostrou o quanto os alunos evoluíram”, afirmou.

Já no Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, localizada no bairro da Caixa D’água, em Salvador, a piscina tem sido utilizada pelos alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) para a prática de hidroginástica. A atividade vem promovendo saúde e bem-estar para 55 estudantes, que recebem aulas uma vez por semana. Entre eles, está a estudante Rosângela Maria do Sacramento, 50 anos, Aluna do 1° técnico em Segurança no Trabalho do Colégio Estadual Anísio Teixeira, também localizado no bairro da Caixa D'agua, que compartilhou sua experiência ao participar das aulas. “As aulas de hidroginástica me ajudam muito. Eu tenho um problema na coluna e as aulas são exatamente o que eu precisava para melhorar. Faço as aulas desde o mês de março deste ano e pretendo continuar no ano que vem. Os professores são maravilhosos e eu fico muito feliz em participar”.

Além disso, a escola também oferece aulas de natação para 35 estudantes do Ensino Médio e Ensino Fundamental II, ampliando o alcance dos benefícios da prática esportiva.

O Colégio Estadual de Tempo Integral de Tucano, localizado no município de Tucano, no Território de Identidade do Sisal, realizou o “1º Troféu de Natação”. O evento envolveu os estudantes em competições de natação e promoveu o espírito esportivo entre os alunos.

Com esses investimentos, o Governo da Bahia visa a promoção de saúde e bem-estar através da prática esportiva, além de criar novos caminhos para a formação de atletas, oferecendo uma alternativa saudável e integradora para estudantes e comunidades. As piscinas nas escolas estaduais não são apenas uma estrutura física, mas um símbolo de transformação, inclusão e desenvolvimento para todos os envolvidos.