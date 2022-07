Plataforma de cursos da Conquer libera aulas para acesso gratuito

A plataforma de cursos da escola de negócios Conquer vai ter seus conteúdos pagos liberados com acesso gratuito entre os dias 20 e 24 de julho. Os cursos abordam temas corporativos e de soft skills e estarão disponíveis na plataforma Conquer Plus.

Com mais de mil aulas gravadas, as aulas integram as categorias de Liderança e Gestão de Pessoas, Marketing Digital, Soft Skills, Negociação e Vendas, Inovação e Transformação Digital e Data Analysis.

Durante o período de acesso aos cursos gratuitos, os inscritos poderão ver todos os conteúdos da plataforma Conquer Plus podendo, ainda, emitir certificados nos cursos em que atingirem mais de 70% do progresso para incluir no currículo.

“O objetivo da liberação de sinal do Conquer Plus é que mais profissionais se desenvolvam gratuitamente e aproveitem também para conhecer a nossa plataforma de streaming", afirma Hendel Favarin, cofundador da Conquer.

Ao iniciar o acesso à plataforma, o participante deverá responder um diagnóstico de desenvolvimento cujo resultado dessa avaliação vai mostrar quais são as principais habilidades e as soft skills que ele precisa aperfeiçoar nesse momento para acelerar sua carreira, além de ter acesso a uma trilha de aprendizagem com os cursos que deve priorizar no momento. Além disso, independentemente da trilha sugerida pela plataforma, os inscritos poderão buscar outras modalidades e temas.