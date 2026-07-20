Prazo do Prouni termina nesta semana para pré-selecionados

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O prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 termina na próxima sexta-feira, 24.

Até essa data, os estudantes devem apresentar à instituição de ensino escolhida a documentação que comprova as informações declaradas durante a inscrição.

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A etapa é obrigatória para a concessão da bolsa e, caso os documentos não sejam entregues dentro do prazo ou apresentem inconsistências, o candidato poderá perder o benefício.

A consulta ao resultado da primeira chamada pode ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na página do Prouni.

Entrega pode ser presencial ou online

Os documentos exigidos estão previstos no edital do processo seletivo e devem comprovar informações como renda familiar, escolaridade, identidade e demais critérios utilizados na inscrição.

A entrega poderá ser realizada presencialmente na instituição de ensino ou por meio eletrônico, conforme os procedimentos definidos por cada faculdade. Após o recebimento da documentação, a instituição deve fornecer um comprovante ao candidato.

Caso considere necessário, a faculdade também poderá solicitar documentos adicionais para concluir a análise.

Mais de 470 mil bolsas estão disponíveis

Nesta edição, o Prouni oferta 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídos entre 879 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Do total de oportunidades disponíveis:

219.725 bolsas são integrais, cobrindo 100% da mensalidade;

251.579 bolsas são parciais, correspondentes a 50% do valor do curso.

O programa é voltado a estudantes que atendem aos critérios socioeconômicos definidos pelo Ministério da Educação (MEC) e amplia o acesso ao ensino superior por meio da concessão de bolsas em instituições privadas.

Programa reserva vagas para ações afirmativas

Além da ampla concorrência, o processo seletivo reserva vagas para candidatos contemplados pelas políticas de ações afirmativas.

Nesta edição, foram disponibilizadas:

35.365 bolsas para pessoas com deficiência;

188.880 bolsas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas;

247.059 bolsas para ampla concorrência.

Quem não foi convocado ainda terá novas oportunidades

Os estudantes que não apareceram na primeira chamada continuam na disputa pelas bolsas.

A próxima convocação será divulgada em 5 de agosto. Depois dessa etapa, ainda será possível participar da lista de espera, destinada aos candidatos que não foram selecionados nas chamadas regulares ou que tiveram a inscrição indeferida por falta de formação de turma.

Também poderão disputar as vagas remanescentes os candidatos que atenderem às regras previstas no edital.

Bolsistas parciais podem recorrer ao Fies

Quem for contemplado com uma bolsa de 50% poderá utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para financiar a parte restante da mensalidade, desde que o curso e a instituição de ensino ofereçam essa modalidade.

Confira o calendário das próximas etapas

Após o encerramento do prazo para comprovação da primeira chamada, o cronograma do Prouni seguirá com as seguintes datas: