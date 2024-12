Pré-Jornada Pedagógica da Educação Profissional e Tecnológica define diretrizes para o ano letivo de 2025

- Foto: Divulgação/Gov BA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) promoveu a Pré-Jornada Pedagógica voltada às escolas da rede estadual que oferecem Educação Profissional e Tecnológica (EPT), nesta sexta-feira, 13. O evento, que tem como tema "Educação sustentável e inovadora que cuida das aprendizagens na Bahia", foi coordenado pela Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT) com o objetivo alinhar diretrizes pedagógicas e fortalecer o planejamento das unidades de ensino para o ano letivo de 2025.

A atividade foi iniciada pelo superintendente da SUPROT, Ezequiel Westphal, seguida da Palestra “Educação Sustentável, inovadora que cuida das aprendizagens na Bahia”, profesida pela Pró-Reitora de Graduação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Gabriela Souza Rego Pimentel. Na sequência, a plenária apresentou suas contribuições e debateu a Lei 14.945/24, suas mudanças e implementação em 2025, em uma atividade conduzida pelo Diretor de Organização Curricular e Pedagógica da SUPROT, Astor Vieira Júnior.

Ezequiel Westphal destacou a relevância da iniciativa. "A Pré-Jornada é um ambiente pedagógico valioso, onde a educação profissional e tecnológica, em diálogo com a rede, permite identificar e planejar as principais ações que serão realizadas nas unidades escolares ao longo de 2025. Esse momento é essencial para o debate, a troca de experiências e a organização das ações prioritárias, fortalecendo a política pública em conjunto com a comunidade escolar. É por meio desse espaço de diálogo e colaboração que construímos uma educação profissional mais integrada e alinhada às necessidades dos nossos estudantes e territórios”.

Planejamento pedagógico em toda a Bahia

Paralelamente à Pré-Jornada Pedagógica (EPT), os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) de toda a Bahia estão realizando suas Pré-Jornadas Pedagógicas direcionadas às escolas que ofertam a Educação Básica. As atividades reúnem gestores e coordenadores pedagógicos, fortalecendo o diálogo e promovendo a troca de experiências entre as unidades escolares.

No Núcleo Territorial do Vale do Jiquiriçá (NTE 09), as equipes se reuniram para discutir estratégias e práticas educacionais inovadoras. Nos dias 4 e 5 de dezembro, gestores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares participaram de encontros conduzidos pela equipe pedagógica do NTE 09. O objetivo dessa reunião é a revisão e o alinhamento do planejamento escolar com as diretrizes educacionais e orientações da SEC.

Segundo a diretor do NTE 09, William Panfile. "Foi um momento importante para a nossa região. Inicialmente realizamos a avaliação do trabalho pedagógico de 2024 e da implementação da política, da gestão da aprendizagem. Fizemos uma avaliação dos nossos indicadores, das nossas atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano e, ao mesmo tempo, pensando no futuro. É uma etapa essencial para alinhar objetivos, discutir desafios e estabelecer estratégias que contribuam para a melhoria do processo de aprendizagem".