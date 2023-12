Prefeitura de Salvador inaugura centro para capacitação de educadores | A TARDE

Educadores e profissionais da Rede Municipal de Educação agora têm um centro de capacitação, o Centro de Formação Emília Ferreiro. O equipamento conta com estúdio para gravação de videoaulas e 16 salas de treinamento. A inauguração do espaço, localizado no edifício Civil Tower, no Costa Azul, foi nesta segunda-feira, 11, e contou com a participação de professores e coordenadores pedagógicos.

O espaço possui ainda três andares, biblioteca, refeitório, plenária, foyer, sala de convivência, recepção e garagens privativas. Além disso, a estrutura também tem auditório com capacidade para 107 pessoas e um miniauditório com 60 lugares. De acordo com o prefeito Bruno Reis, o Centro de Formação Emília Ferreiro é um dos mais inovadores e tecnológicos do País.



“São mais de dez mil trabalhadores só da educação, e aqui a gente pode receber 700 educadores por turno, são 1,4 mil por dia. Cuidamos dos mínimos detalhes para que se sintam verdadeiramente em casa, é esse o propósito”, falou.



O Centro foi nomeado em homenagem à pedagoga e psicóloga Emília Ferreiro, referência mundial que revolucionou a forma de promover a alfabetização.



* Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão