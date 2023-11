Prejudicados por locais de prova podem fazem Enem em dezembro | A TARDE

Os candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que iriam realizar a prova em locais a mais de 30 km de suas residências, terão o direito de participar da avaliação em outra oportunidade. As datas são 12 e 13 de dezembro, em endereços que ainda serão informados. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Desde a divulgação dos locais de prova, na última terça-feira, 24, muitos estudantes fizeram reclamações nas redes sociais. As datas originais do Enem 2023 são 5 e 12 de novembro.



O Inep vai disponibilizar, na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), uma aba específica para que inscritos peçam para participar do Enem na nova data. Segundo o órgão, o sistema analisará as informações no período de 13 a 17 de novembro (ou seja, o primeiro domingo da data original já terá passado).



Os locais de prova onde cada candidato fará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 estão no cartão de confirmação, na Página do Participante.