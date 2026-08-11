Prêmio EcoInovar anuncia seis projetos finalistas; confira

Siga o A TARDE no Google

Os seis projetos finalistas da segunda edição do Prêmio EcoInovar 2026 foram divulgados nesta terça-feira, 11, data em que também é celebrado o Dia do Estudante. Promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, a iniciativa reconhece projetos científicos inovadores desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipais da Bahia.

Nesta edição, o prêmio foi dividido em duas categorias temáticas, contemplando diferentes públicos e municípios.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

A primeira categoria teve como foco o desenvolvimento de projetos científicos relacionados à educação ambiental, ao saneamento básico e aos impactos desses temas na qualidade de vida da população. Os trabalhos abordaram pelo menos um dos seguintes eixos:

água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;

esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;

gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.

Participaram desta categoria estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais e municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

A segunda categoria foi voltada ao desenvolvimento de soluções relacionadas à sustentabilidade e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar. Entre os temas contemplados estavam:

eficiência energética e uso consciente de recursos;

utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;

propostas educativas que incentivem o uso seguro, consciente e responsável do gás natural;

práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.

A categoria contou com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA, matriculados em escolas estaduais e municipais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.

Banca Avaliadora

Os projetos foram analisados por uma comissão avaliadora, que considerou critérios como sustentabilidade, inovação, engajamento da comunidade escolar e valorização da cultura local.

Na categoria Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico, participaram da banca Cibele Fontes Pereira, assistente social e gerente de Sustentação Socioambiental de Sistema em Operação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa); Viviane Silva Vasconcelos, assistente social da Unidade de Sustentabilidade da Embasa; e equipe pedagógica.

Já os projetos da categoria Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro foram avaliados por Kaliana Fontes Magalhães, coordenadora Socioambiental da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás); Isabella Christina Brito, engenheira Ambiental e analista de Processos Tecnológicos da Bahiagás; e equipe pedagógica.

Projetos finalistas

Confira, em ordem alfabética, a lista dos projetos finalistas:

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

Projeto 'Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico'

Colégio Estadual da Bahia Central

Município - Salvador

Salvador Professor(a) orientador(a) - Fernanda Pereira de Brito

Fernanda Pereira de Brito Estudantes integrantes da equipe - Joel Batista Gonçalves e Dalva da Silva

Projeto 'Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital'

Colégio Estadual Sete de Setembro

Município - Salvador

Salvador Professor(a) orientador(a) - André Luis Neris de Jesus

André Luis Neris de Jesus Estudantes integrantes da equipe - Giorgio Miguel Alfa Almeida Nascimento, Samyra Thauany de Carvalho Jesus e Thales Suzart Cruz Vilas Boas

Projeto 'Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico'

Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral

Município - Salvador

Salvador Professor(a) orientador(a) - Rejane Oliveira da Costa

Rejane Oliveira da Costa Estudantes integrantes da equipe - Amanda Tavares Oliveira Damasceno, Mirella Brito de Souza, Valentina dos Santos Silva, Vitória Sales de Carvalho Fonseca

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

Projeto ‘Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos’

Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa

Município - Catu

Catu Professor(a) orientador(a) - Deivison Trindade dos Santos

Deivison Trindade dos Santos Estudantes integrantes da equipe - Bruna de Aquino de Vasconcelos

Projeto ‘Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade’

Escola Municipal Diácono Fernando Britto

Município - Simões Filho

Simões Filho Professor(a) orientador(a) - Jackson Franklin Santos Bonfim

Jackson Franklin Santos Bonfim Estudantes integrantes da equipe - Maria Julia de Oliveira Lima, Maria Alice Azevedo da Silva, Sophia Gabriele Costa M. Magalhães e Thiago Andrade de Oliveira

Projeto ‘Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS’

Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana – CETIFS

Município - Feira de Santana

Feira de Santana Professor(a) orientador(a) - Rudiney Roza Dias de Oliveira

Rudiney Roza Dias de Oliveira Estudantes integrantes da equipe - Betania Dafne Jesus dos Santos e Wellinton Silva Queiroz

Próximas etapas

Com a definição dos finalistas, os três melhores projetos de cada categoria seguem agora para a etapa de tutoria pedagógica. A fase tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento técnico das propostas e preparar as equipes para a apresentação final.

As atividades serão realizadas de forma remota, entre os dias 12 de agosto a 4 de setembro de 2026, com momentos de interação ao vivo, materiais didáticos e de apoio, acompanhamento das produções e avaliações ao longo do processo. Durante esse período, cada equipe finalista poderá receber até R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio de materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.

A participação das equipes finalistas nas atividades pedagógicas é obrigatória e será considerada na composição da nota final.

Apresentação final

A cerimônia de premiação está prevista para 16 de setembro de 2026, em Salvador. Na ocasião, os projetos finalistas serão apresentados a uma comissão avaliadora especializada, que utilizará um barema técnico-prático para definir a classificação final. Entre os critérios estão:

clareza e qualidade da apresentação;

execução prática da proposta;

impacto social, ambiental ou educacional;

viabilidade e aplicabilidade;

inovação e criatividade.

A nota final será calculada a partir da soma da pontuação obtida na etapa de tutoria e da avaliação realizada pela comissão durante a apresentação final dos projetos na cerimônia de premiação. A equipe que alcançar a maior pontuação na soma das etapas será declarada vencedora.

Premiação

Os projetos vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação das iniciativas desenvolvidas. A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;

R$ 5 mil em recursos para o projeto; 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;

R$ 3,5 mil em recursos para o projeto; 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.

Serviço

Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição