EDUCAÇÃO
Prêmio EcoInovar anuncia seis projetos finalistas; confira
Equipes avançam para etapa de tutoria e disputam premiação de até R$ 5 mil
Os seis projetos finalistas da segunda edição do Prêmio EcoInovar 2026 foram divulgados nesta terça-feira, 11, data em que também é celebrado o Dia do Estudante. Promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, a iniciativa reconhece projetos científicos inovadores desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipais da Bahia.
Nesta edição, o prêmio foi dividido em duas categorias temáticas, contemplando diferentes públicos e municípios.
Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico
A primeira categoria teve como foco o desenvolvimento de projetos científicos relacionados à educação ambiental, ao saneamento básico e aos impactos desses temas na qualidade de vida da população. Os trabalhos abordaram pelo menos um dos seguintes eixos:
- água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;
- esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;
- gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.
Participaram desta categoria estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais e municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.
Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro
A segunda categoria foi voltada ao desenvolvimento de soluções relacionadas à sustentabilidade e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar. Entre os temas contemplados estavam:
- eficiência energética e uso consciente de recursos;
- utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;
- propostas educativas que incentivem o uso seguro, consciente e responsável do gás natural;
- práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.
A categoria contou com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA, matriculados em escolas estaduais e municipais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.
Banca Avaliadora
Os projetos foram analisados por uma comissão avaliadora, que considerou critérios como sustentabilidade, inovação, engajamento da comunidade escolar e valorização da cultura local.
Na categoria Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico, participaram da banca Cibele Fontes Pereira, assistente social e gerente de Sustentação Socioambiental de Sistema em Operação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa); Viviane Silva Vasconcelos, assistente social da Unidade de Sustentabilidade da Embasa; e equipe pedagógica.
Já os projetos da categoria Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro foram avaliados por Kaliana Fontes Magalhães, coordenadora Socioambiental da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás); Isabella Christina Brito, engenheira Ambiental e analista de Processos Tecnológicos da Bahiagás; e equipe pedagógica.
Projetos finalistas
Confira, em ordem alfabética, a lista dos projetos finalistas:
Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico
Projeto 'Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico'
- Colégio Estadual da Bahia Central
- Município - Salvador
- Professor(a) orientador(a) - Fernanda Pereira de Brito
- Estudantes integrantes da equipe - Joel Batista Gonçalves e Dalva da Silva
Projeto 'Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital'
- Colégio Estadual Sete de Setembro
- Município - Salvador
- Professor(a) orientador(a) - André Luis Neris de Jesus
- Estudantes integrantes da equipe - Giorgio Miguel Alfa Almeida Nascimento, Samyra Thauany de Carvalho Jesus e Thales Suzart Cruz Vilas Boas
Projeto 'Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico'
- Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral
- Município - Salvador
- Professor(a) orientador(a) - Rejane Oliveira da Costa
- Estudantes integrantes da equipe - Amanda Tavares Oliveira Damasceno, Mirella Brito de Souza, Valentina dos Santos Silva, Vitória Sales de Carvalho Fonseca
Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro
Projeto ‘Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos’
- Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa
- Município - Catu
- Professor(a) orientador(a) - Deivison Trindade dos Santos
- Estudantes integrantes da equipe - Bruna de Aquino de Vasconcelos
Projeto ‘Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade’
- Escola Municipal Diácono Fernando Britto
- Município - Simões Filho
- Professor(a) orientador(a) - Jackson Franklin Santos Bonfim
- Estudantes integrantes da equipe - Maria Julia de Oliveira Lima, Maria Alice Azevedo da Silva, Sophia Gabriele Costa M. Magalhães e Thiago Andrade de Oliveira
Projeto ‘Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS’
- Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana – CETIFS
- Município - Feira de Santana
- Professor(a) orientador(a) - Rudiney Roza Dias de Oliveira
- Estudantes integrantes da equipe - Betania Dafne Jesus dos Santos e Wellinton Silva Queiroz
Próximas etapas
Com a definição dos finalistas, os três melhores projetos de cada categoria seguem agora para a etapa de tutoria pedagógica. A fase tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento técnico das propostas e preparar as equipes para a apresentação final.
As atividades serão realizadas de forma remota, entre os dias 12 de agosto a 4 de setembro de 2026, com momentos de interação ao vivo, materiais didáticos e de apoio, acompanhamento das produções e avaliações ao longo do processo. Durante esse período, cada equipe finalista poderá receber até R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio de materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.
A participação das equipes finalistas nas atividades pedagógicas é obrigatória e será considerada na composição da nota final.
Apresentação final
A cerimônia de premiação está prevista para 16 de setembro de 2026, em Salvador. Na ocasião, os projetos finalistas serão apresentados a uma comissão avaliadora especializada, que utilizará um barema técnico-prático para definir a classificação final. Entre os critérios estão:
- clareza e qualidade da apresentação;
- execução prática da proposta;
- impacto social, ambiental ou educacional;
- viabilidade e aplicabilidade;
- inovação e criatividade.
A nota final será calculada a partir da soma da pontuação obtida na etapa de tutoria e da avaliação realizada pela comissão durante a apresentação final dos projetos na cerimônia de premiação. A equipe que alcançar a maior pontuação na soma das etapas será declarada vencedora.
Premiação
Os projetos vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação das iniciativas desenvolvidas. A premiação será distribuída da seguinte forma:
- 1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;
- 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;
- 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.
Serviço
Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição
- Cerimônia de premiação: 16 de setembro de 2026
- Local: Salvador
- Etapa de tutoria: de 12 de agosto a 4 de setembro de 2026