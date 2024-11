Primeira etapa do Enem 2024 será realizada neste domingo - Foto: SHIRLEY STOLZE /AG A Tarde

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo, dia 3, em todo o país. Na Bahia, 376.352 candidatos estão inscritos. As provas são compostas por 45 questões de Linguagens (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); mais 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas.

Para apoiá-los nessa jornada, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou nos últimos meses o quadro semanal ‘Dicas do Enem 2024’. Profissionais de diversas áreas do conhecimento compartilharam orientações essenciais sobre cada componente curricular, além de conteúdos de psicologia e nutrição, ajudando os candidatos a se prepararem e a buscarem o melhor desempenho no exame.

“Não deixe de revisitar os vídeos anteriores e intensificar os seus estudos. Cada dica pode ser o diferencial na hora da prova. Confie no seu preparo, revise com foco e lembre-se, a chave para o sucesso é a confiança. Estamos torcendo por você. Boa sorte no Enem”, incentiva Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE.

Para revisar e acompanhar todas as dicas do Enem 2024, os interessados podem acessar o Instagram @atardeeducacao.

Além disso, a Agência Brasil preparou uma lista de orientações para evitar imprevistos e garantir a tranquilidade no dia da prova. Entre as dicas, estão: verificar o cartão de confirmação do Enem 2024, disponível na Página do Participante; conhecer o local de prova com antecedência; revisar o edital e garantir um bom descanso na véspera. Uma alimentação balanceada, boa hidratação e uma noite de sono adequada também são fundamentais para um bom desempenho.

No dia da prova, é indispensável apresentar um documento de identificação com foto válido (físico ou digital), levar caneta de tinta preta e material transparente, o cartão de confirmação de inscrição (disponível na Página do Participante), além de alimentos e água em recipiente transparente. O celular, por sua vez, deverá ser desligado ao entrar na sala de provas.

No dia 10 de novembro, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e Matemática.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação (MEC), como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do Governo Federal.

A TARDE Educação

O Programa A TARDE Educação tem sido um pilar na formação continuada dos professores, impactando os estudantes, além de fomentar uma cultura de respeito e empatia nas escolas parceiras. Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, o Programa contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como regulação emocional e práticas de convivência saudável, fortalecendo a base socioemocional das instituições educacionais.