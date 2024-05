Professor baiano recebe medalha de ouro em olimpíada de matemática | A TARDE

O professor de matemática, José Fábio de Araújo Lima, foi condecorado com a medalha de ouro na primeira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). A entrega da honraria aconteceu nesta terça-feira, 21, em Brasília, durante o Seminário de Práticas Exitosas no Ensino de Matemática.

Natural da cidade de Tanquinho, no inteior da Bahia, mestre em matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e professor do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, localizado em Feira de Santana, Lima se dedicou à disciplina desde muito cedo. Sua decisão em se tornar educador veio ainda da época de estudante, quando precisou explicar para seus colegas da classe de Biologia como funcionavam alguns cálculos de probabilidades genéticas.

“Foi naquele dia que eu entendi que, se a gente conseguir organizar uma aula melhor e incentivar mais os estudantes, eles vão conseguir aprender. Para mim, é isso que faz a maior diferença em uma sala de aula”. Ao receber a premiação, ele comentou sobre o sentimento e convidou os colegas a se engajarem em iniciativas como esta. “É uma emoção indescritível. As próximas edições vêm aí e você, que é da rede estadual, já pode começar a se preparar, porque haverá novas edições e, com certeza, o ganho que nós estamos tendo aqui, em todos os aspectos, não dá pra descrever. É espetacular”.

Grande entusiasta das Olimpíadas de Matemática, o professor incentiva constantemente seus alunos a participarem dessas competições. Ele acredita que a experiência de competir ajuda a desenvolver habilidades críticas e estimula o pensamento lógico. Seu método de ensino é caracterizado pela proximidade com os alunos e pelo uso de recursos didáticos criativos. O docente tem um canal no YouTube, no qual oferece suporte para os alunos que precisam de ajuda adicional.

