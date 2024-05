Professores de Itaberaba participam de formação do A TARDE Educação | A TARDE

Um professor bem preparado, inspira, motiva e guia seus alunos. Com este objetivo, mais de cem docentes da rede pública municipal de Itaberaba, no centro-norte da Bahia, participaram do encontro formativo do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Prefeitura do município.

A formação, realizada nestas quarta, 15, e quinta-feira, 16, aconteceu no Centro de Formação Continuada Padre Geovani Caneva. Durante os dois dias, os professores tiveram acesso a quatro minicursos: ‘Hemeroteca na Sala de Aula’, ‘Avaliação de Recursos Midiáticos para Uso em Sala de Aula’, ‘Educação Midiática e Cidadania Digital’ e ‘Educação Financeira na Escola’.

Diante das constantes inovações, os profissionais da educação precisam estar preparados para integrar a tecnologia de forma eficaz ao processo de ensino de aprendizagem.

Para a coordenadora de Educação Básica e Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Jucilandia Brito, o Programa enriquece a prática pedagógica do professor.

“O jornal é mais um portador textual que agrega muito ao planejamento e a metodologia de sala de aula, é um recurso que cria oportunidades de inovação quando falamos em educação de qualidade”, pontuou.

De acordo com a pedagoga do A TARDE Educação, Berta Cunha, as formações continuadas oferecidas são essenciais para o desenvolvimento profissional dos professores, proporcionando-lhes um espaço para aprendizado e troca de experiências.

“Ao se atualizarem com as últimas tendências pedagógicas, os professores podem adotar práticas inovadoras que melhoram o engajamento e os resultados dos alunos, aumentando sua motivação e preparo para os desafios do ensino moderno, beneficiando assim toda a comunidade escolar”, disse.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, destaca que com esta iniciativa, Itaberaba se posiciona na vanguarda da educação no município, promovendo a inovação e a qualidade de ensino.

“A expectativa é que as formações não apenas utilizem o jornal como ferramenta pedagógica, mas melhore o desempenho diante das rápidas mudanças e desafios impostos pelo uso das novas tecnologias na educação", ressaltou.

