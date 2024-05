Professores fazem curso de formação continuada em Salvador | A TARDE

Um grupo de cerca de 150 professores que atuam nas turmas de Regime de Progressão Parcial (RPP) das escolas estaduais de Salvador e Região Metropolitana participaram de uma formação continuada, nesta quarta-feira, 8, no Instituto Anísio Teixeira (IAT). A atividade, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), segue até quinta-feira, 9, com o objetivo de discutir temas relacionados ao Projeto Sucesso Escolar.

A formação possui formato híbrido com carga horária de 80 horas e é embasada na Pedagogia Histórico Crítica, como propõe o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB).

A Secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, comentou a respeito da importância da formação. “Esse encontro é para a gente alinhar as orientações, os encaminhamentos e o acompanhamento dos nossos estudantes, pois são prioritários no processo de aprendizagem da rede estadual. Então, é uma agenda que a gente está com muita expectativa, porque é um grupo de professores seletos escolhidos pelas unidades escolares e que têm compromisso com o acompanhamento, o pertencimento da escola e, sobretudo, a aprendizagem dos estudantes”.

Sobre o RPP

O Regime de Progressão Parcial é um direito do estudante assegurado no Artigo 24, Inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que prevê a matrícula no ano/série seguinte, dando continuidade à escolarização. Este ano, a SEC inova, pois, além de garantir um professor tutor para mobilizar, engajar e fazer busca ativa dos estudantes de RPP, está oportunizando a recomposição das aprendizagens através de trilhas formativas para a recomposição das aprendizagens com desenhos pedagógicos criados pela própria rede.

