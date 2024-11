Profissionais da educação de LEM participam de formação continuada

Professores da rede municipal - Foto: Divulgação/Secom LEM

Mais de 1.220 profissionais da rede municipal de ensino de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, receberam os certificados da formação continuada “Educação para o futuro: uma visão 360º”.

O evento aconteceu nesta segunda-feira, 21, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo dos Gerais, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos professores sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O foco principal foi orientar o desenvolvimento das habilidades específicas de cada etapa de ensino e assegurar que elas sejam efetivamente trabalhadas na prática pedagógica diária.

“A educação 360 tem um conceito que se refere a uma abordagem abrangente da educação, que vai além do ensino puramente acadêmico, que considera diversos aspectos do desenvolvimento humano, para fornecer uma formação completa e integral aos indivíduos”, disse a diretora de Ensino e Aprendizagem da secretaria de Educação, Dora Novaes.