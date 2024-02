Programa A TARDE Educação participa da Jornada Pedagógica 2024 | A TARDE

Durante a Jornada Pedagógica 2024, que acontece em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, o Programa A TARDE Educação, parceiro do município, realizou nesta quarta-feira, 7, uma série de minicursos voltados para todos os pedagogos, professores e demais profissionais da educação da rede municipal.

Entre os eixos temáticos abordados pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino e Berta Cunha, estão a “Alfabetização e Letramento com Jornal”, “Leitura de Imagens”, “Tirinhas em Ambientes Educativos” e a “Avaliação de Recursos Midiáticos: para uso em sala de aula”.

O secretário municipal de Educação de Luís Eduardo Magalhães, Jefferson Café, falou que receber o Programa A TARDE Educação no município atendeu todas as expectativas. “Nós tivemos hoje, entre os 17 espaços de aprendizagens, quatro minicursos dessa parceria, todos com uma grande aceitação do público. Os feedbacks que nós recebemos em relação aos formadores foram muito positivos também”.

Presente no evento que reuniu centenas de docentes da rede municipal, a coordenadora pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município, Luciana Costa, destacou que a realização dos minicursos foi uma troca enriquecedora de conhecimentos. “Participar dos minicursos do Programa A TARDE Educação nos ajudou bastante. As formadoras vieram com temas bem atuais e interessantes. Além disso, tivemos bons retornos dos professores, que elogiaram a dinâmica. Esperamos que voltem mais vezes, porque, realmente, a formação foi de grande valia”.

Representando o Programa A TARDE Educação, a coordenadora pedagógica Márcia Firmino agradeceu pela oportunidade de marcar presença em Luís Eduardo Magalhães. “A participação dos professores foi muito boa. O município está de parabéns pelo comprometimento dos professores com a educação. Eles levam a sério tudo aquilo que é proposto para fazer em uma sala de aula”.

A pedagoga do Programa A TARDE Educação, Berta Cunha, também relatou a experiência de ter ministrado os minicursos no município. "Estar aqui é uma chance de contribuir para o desenvolvimento profissional dos educadores, oferecendo insights, estratégias e recursos que podem enriquecer suas práticas de ensino".



Jornada Pedagógica em LEM

Promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Jornada Pedagógica abarca um conjunto de formações tendo como temática central “Educação para o Futuro: uma Visão 360º”.

A Jornada Pedagógica em Luís Eduardo Magalhães contou, ao todo, com 21 espaços de aprendizagens, com uma ampla gama de temáticas educacionais. Elas vão desde a Educação Inclusiva, passando pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na Prática; Desafios e Inovações na Avaliação da Aprendizagem; Metodologias para o Desenvolvimento do Aluno; Cultura Afro-Brasileira, até Educação de Jovens e Adultos, dentre outros assuntos de grande relevância para o cenário atual da educação brasileira.

“Tem sido muito enriquecedor, uma experiência muito inovadora, trazendo novas ideias para nossos professores dentro da sala de aula, incluindo nosso aluno como protagonista. E tem sido maravilhoso, com excelentes profissionais à frente das palestras. Tudo tem acontecido de forma dinâmica, com várias ideias para a gente colocar dentro da sala de aula”, destacou a professora Myllena Lopes, ao comentar sobre a Jornada Pedagógica do Colégio Municipal Ângelo Bosa.

No último dia do evento, que acontece nesta quinta-feira, 8, estão previstas palestras magnas para fechar a série de atividades oferecidas. Elas terão olhares de especialistas para temas estratégicos, visando a preparação dos docentes para o atual ano letivo.

Entre os temas, é possível destacar: "Ideias Criativas para Inovar suas Práticas Pedagógicas em um Contexto de Educação 360º". A palestra será ministrada pelo educador Jayse Ferreira, ganhador do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, se destacando como melhor professor do ensino médio do Brasil nos anos de 2014 e 2017.

No caso da palestra "Educação Socioemocional e Inclusão: Caminhos que Humanizam", ela será ministrada por Valney José, professor, psicólogo, pesquisador e artista.

Criador do projeto Diálogos Musicados sobre Saúde Mental, voltado para educação socioemocional e acolhimento de colaboradores, Valney José discorrerá sobre diferentes temas, criando uma ligação entre o equilíbrio emocional e a consequente melhor qualidade nos relacionamentos, além do sucesso do ensino-aprendizagem.

| Foto: Divulgação

