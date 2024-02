Programa A TARDE Educação realiza 1ª edição do Workshop+Webinar | A TARDE

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Workshop+Webinar realizado pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. Com o tema “Tecnologia e Educação - Um Olhar na Práxis Pedagógica”, o encontro contribuirá com o desenvolvimento de habilidades mais sólidas na utilização de tecnologias digitais e ferramentas de comunicação na sala de aula.

A ação, voltada para pedagogos e profissionais da educação dos municípios parceiros de toda Bahia, será realizada no dia 20 de março, das 8h às 17h, em formatos online e presencial, com vagas limitadas. O evento acontecerá no Sesc Casa do Comércio, localizado na Avenida Tancredo Neves.

A programação desta edição terá um enfoque nas relações midiáticas com suas implicações pedagógicas cotidianas, trazendo uma discussão atual sobre o uso de telas nas escolas. Entre os palestrantes estão Janaína Alves, neuropsicopedagoga especialista em neurociência e educação, Alírio Marques, pós-graduado em gestão escolar e coordenação pedagógica pelo Centro Universitário Faveni, e Paula Bastos, psicóloga clínica e escolar especialista no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Os interessados em participar do Workshop+Webinar “Tecnologia e Educação - Um Olhar na Práxis Pedagógica” podem se inscrever através do formulário online.