Pronatec: SEC divulga resultado parcial para cursos; veja lista | A TARDE

A lista com o resultado parcial dos classificados na seleção de estudantes para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) já está disponível no Portal da Educação. Ao todo, 3.408 inscritos interessados se inscreveram para as 940 vagas para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na quota Qualifica Mais Emprega Mais e na modalidade de ensino presencial. Entre os dias 3 e 6 de maio, o candidato contemplado deverá se apresentar à unidade escolar na qual o curso será ministrado para efetuar a matrícula.

“Os cursos profissionalizantes e técnicos oferecidos pelo Pronatec têm alta taxa de empregabilidade, o que torna o programa ainda mais atrativo para os estudantes que pretendem ingressar de forma rápida no mercado de trabalho”, ressalta o diretor de Planejamento e Gestão da Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica, João Rodrigo de Seixas Bitencourt. Ainda segundo o gestor, além dos cursos serem de curta duração, com processo de formação em média de três meses e aulas diárias, o estudante é contemplado com a certificação da qualificação e uma bolsa no valor de R$ 200 mensais.

Os nove cursos estão sendo oferecidos em 38 municípios e são gratuitos, sendo que o início das aulas está previsto para o próximo dia 20 de maio. São eles: Pizzaiolo, Assistente Administrativo, Microempreendedor Individual (MEI), Agricultor Orgânico, Cuidador de Idoso, Eletricista, Instalador Predial de Baixa Tensão, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Esteticista de Animais Domésticos e Agente de Alimentação Escolar. O sorteio, realizado no auditório da SEC, contou com as presenças de representantes do Ministério Público do Estado da Bahia e Tribunal de Contas do Estado da Bahia, além do Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana de Salvador e Ouvidoria da SEC. A lista final da seleção será publicada nesta quinta-feira (2).

Matrícula

O candidato contemplado deverá se apresentar à unidade escolar na qual o curso será ministrado, entre os dias 3 e 6 de maio, para a entrega de documentos, como cópias legíveis do RG e do CPF (ambos frente e verso), bem como do comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias e do certificado e/ou histórico escolar (frente e verso), entre outros.