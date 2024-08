Prouni: MEC oferta mais de 16 mil bolsas na Bahia

O período de inscrição para o programa ocorre de 23 a 26 de julho - Foto: Juca Varella | Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo, no estado da Bahia, 16.204 bolsas para o Programa Universidade para Todos (Prouni). Dessas, 11.830 são integrais (100%) e 4.374 são parciais (50%), distribuídas em 182 cursos, de 102 instituições baianas participantes do programa. A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni, em “Consulta de bolsas”.

Cursos – O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é direito, com 1.112, sendo 723 integrais e 389 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: administração com 1.013 bolsas (780 integrais e 233 parciais), e pedagogia, com 611 bolsas (477 integrais e 134 parciais).

Inscrição – O período de inscrição para o programa ocorre de 23 a 26 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, em 31 de julho e 20 de agosto.

O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 1,5 salário-mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 3 salários-mínimos).

Confira o cronograma completo:

Prouni – Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.