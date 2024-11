Rainha da República Democrática do Congo visita escola estadual

Rainha Diambi Kabatusuila com alunas da escola em Cajazeiras - Foto: José Simões/AG. A TARDE

Com foco na valorização da cultura afro-indígena, o Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras IV, recebeu a rainha da República Democrática do Congo, Diambi Kabatusuila Mukalenga Mukaji de Nkashama. Rainha da Ordem do Leopardo do povo Bena Tshiyamba de Bakwa Indu, da região de Kasai, Diambi é conhecida pelo trabalho em projetos sociais e busca de um intercâmbio cultural com outros países.

Em sua terceira visita ao Brasil, a rainha trouxe comitiva com dez membros, entre eles príncipes e embaixadores, para promover diálogos que busquem estreitar laços culturais e comerciais. O encontro reuniu estudantes, professores e representantes da comunidade para uma roda de conversa, seguido de recital de poesia e apresentação do coral. “Nossa história foi fragmentada e essa reconciliação fortalece nosso senso de identidade e orgulho. Precisamos nos reconectar e validar nossas diferenças”, afirmou a rainha.

“Essa visita é um marco, porque traz para os alunos a consciência de que uma rainha negra é uma realidade, de que eles têm uma ancestralidade rica e que podem se espelhar nessa figura poderosa”, explicou a presidenta do afoxé Filhos do Congo, Lindinalva Silva, que coordenou parte da agenda da rainha que ainda visitou a Uneb, a Unifacs e o Ifba. “Confesso que não sabia muito sobre o Congo, mas a visita me despertou a vontade de pesquisar e entender mais sobre a cultura congolesa. Eu fiquei maravilhada pela rainha ter vindo pro nosso colégio em Cajazeiras”, revelou a estudante Judy Camillo, 16 anos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira