Rede educacional de Castro Alves debate saúde mental e inclusão escolar

Bate-papo interativo foi realizado no Colégio Municipal Dr. Reinaldo Barreto Rosa - Foto: Jean César/Divulgação

Com o objetivo de discutir a importância do cuidado com a saúde mental, abordando sinais de ansiedade e depressão, suas causas, principais sintomas, e como lidar com essas questões de forma adequada, foi realizado no Colégio Municipal Dr. Reinaldo Barreto Rosa, em Castro Alves , no Recôncavo Baiano, um bate-papo interativo com toda equipe gestora, coordenação, professores e estudantes dos anos finais (6º ao 9º ano).



Com o tema “Dr: Reinaldo no Setembro Amarelo um compromisso com a vida”, a ação ocorreu na terça-feira, 24, e contou com a participação da psicóloga Dara Letícia Figueiredo Almeida.

Durante a conversa, foram destacados os principais mitos sobre o tema, além de dicas práticas para ajudar a controlar sinais de crise de ansiedade. O encontro também reforçou a necessidade de criar um ambiente escolar acolhedor, onde os estudantes se sintam seguros para compartilhar suas dificuldades e, assim, valorizar a vida.

"Desenvolver momentos como o do Setembro Amarelo na unidade escolar é sempre gratificante e satisfatório, pois abordar temáticas com essa relevância com os nossos educandos é contribuir com a formação educacional, e principalmente com a formação humana, crítica e reflexiva de cada um deles. A parceria escola e Seduc é fundamental em tais processos pois a indicação e direcionamento de profissionais qualificados para conduzir os momentos se faz necessário obtendo êxito e satisfação em todos os quesitos", disse o coordenador pedagógico, Jean César.

A professora Edileusa Magalhães ressaltou a importância da ação do Setembro Amarelo, enfatizando o diálogo produtivo que ocorreu com os estudantes, que participaram ativamente do debate.