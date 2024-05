Rede estadual incentiva isenção da taxa de inscrição do Enem | A TARDE

A ação nas escolas da rede estadual para incentivar os estudantes a solicitarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 continua até esta sexta-feira, 26. A orientação da Secretaria da Educação do Estado (SEC) é que as unidades de ensino capital e do interior disponibilizem computadores com acesso à internet para que os candidatos façam o procedimento.

A solicitação da isenção da taxa pode ser submetido na página do participante, com o login do gov.br. É necessário informar o CPF, a data de nascimento, o e-mail e um número de telefone válido. O resultado da isenção será divulgado no dia 13 de maio.



Estão aptos à isenção os participantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio em escolas públicas; quem fez todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que tenham registro no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).



O participante que teve concedida a isenção de pagamento da taxa de inscrição no ENEM 2023 e que não tenha comparecido nos dois dias de prova deverá justificar a ausência para solicitar a isenção da taxa de inscrição do ENEM 2024.