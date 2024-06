Rede pública conta com 99% dos alunos inscritos no Enem

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Termina, hoje, o prazo das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na Bahia, cerca de 99% dos estudantes que cursam o 3º ano do ensino médio na rede pública estão inscritos no Exame, de acordo com dados da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA). O número equivale a 136.326 alunos – até 12 de junho – e é fruto da ação de programas de estímulo do sistema de educação.

Em comparação com os dados do Enem 2023, a Bahia teve 87.284 concluintes inscritos. O estado foi, no ano passado, o quarto com mais inscrições desse público – com o número deste ano seria o segundo perdendo apenas para São Paulo. Vale ressaltar que concluintes do ensino médio não pagam a taxa de inscrição que é R$ 85. A inscrição para prova é feita através do site: enem.inep. gov.br/participante/#!/. O exame vai ser aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país.

O número de concluintes cadastrados para a prova é um valor recorde no estado, segundo a secretária de educação do estado, Rowenna Brito. Ela explica que a SEC organizou uma força tarefa para garantir o máximo possível de alunos inscritos. Técnicos dos 27 Núcleos Territoriais da Educação (NTEs) visitaram escolas por todo estado para auxiliar na inscrição dos alunos.

Incentivo

“Estamos muito felizes com o resultado desse movimento de engajar, envolver os estudantes e apresentar para eles que o Enem é a porta de entrada para as universidades”. Os colégios também se organizaram para facilitar esse processo. “Temos nos organizado para não só incentivar os alunos para que se inscrevam, mas também para oferecer estrutura que facilite essa inscrição. Muitas vezes o jovem não tem internet em casa, tem uma situação econômica complexa ou tem medo de fazer prova. A gente os ajuda a entender que o Enem é um caminho acessível para a universidade pública, para uma mudança de paradigma na vida mesmo”, afirma o professor de história no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, Célio Augusto.

Já o projeto da SEC “Tô com você no Enem” inclui as ações citadas até formas de recompensar o estudante. Um exemplo é programa Universidade Para Todos, que oferece ‘aulões’ como preparativos para o Enem; ‘aulões’ das próprias escolas; oficinas e monitorias; disponibilização de ônibus no interior do estado para quem vai fazer prova em outro município – a SEC ainda negocia a liberação do metrô para os estudantes nos dias das provas ; e distribuição de kit com lanche e caneta.

Outros agentes também atuam para a preparação dos estudantes. Na próxima segunda, 17, às 9h, a Prefeitura de Salvador inicia as inscrições para o programa IngreSSAr, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). São 1 mil vagas gratuitas em cursos preparatórios de Salvador para o Enem e vestibulares. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede da SPMJ, no Comércio ou no site: ingressar.salvador.ba.gov.br.

Oportunidade

A Fundação Steve Biko também fornece um importante papel de apoio aos candidatos negros para o ingresso no ensino superior de forma gratuita.

A coordenadora pedagógica do pré-vestibular, Cristiane Paula, conta que além da dificuldade financeira alguns alunos não receberam determinados conteúdos.

“Têm alunos que estão vendo conteúdos aqui pela primeira vez, porque nunca viram no ensino médio”, afirma.

Para o estudante de 18 anos, Enzo Sousa, que está terceiro ano do Ifba e quer cursar medicina, o preparatório do Steve Biko é fundamental no seu desenvolvimento.

“É um lugar de acolhimento, em que suas formas de saber e sua vivência são valorizadas. Aprendi que posso citar Racionais (grupo de rap) na redação e que isso não é um problema”.

Ele reforça a importância de fazer o Enem como caminho para mudança em sua vida. “Acredito que seja uma forma de ascender socialmente, financeiramente, ainda mais num país onde conseguir as coisas é tão difícil”. A Fundação Steve Biko só deve abrir novas vagas no próximo ano.