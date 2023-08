Reitora e pró-reitora de extensão da Uneb visitam o Grupo A TARDE

A reitora da Universidade do Estado da bahia (Uneb), Adriana Marmori, fez uma visita institucional ao Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 24, acompanhada da pró-reitora de extensão da instituição, Rosane Vieira.

Adriana Marmori é pedagoga, mestra em Educação e Contemporaneidade e doutora em Difusão do Conhecimento, e a segunda mulher a assumir a gestão da universidade. Já Rosane Vieira é doutora em Educação e comunicóloga pela Faculdade de Comunicação da Ufba. As duas também participaram da gravação do projeto REC A TARDE, iniciativa de produção de conteúdos em memória social.



Segundo a reitora, a Uneb alcançou um papel importante na formação de professores e, hoje, tem uma grande abrangência por alcançar diversas áreas do conhecimento. “Essa marca é forte, e trabalhamos com projetos de pesquisa nas áreas de agrárias, saúde, ciência da computação e muito mais. Mais de 96 mil pessoas já receberam o diploma de graduação da Uneb”.

Estavam presentes também na reunião representantes do Grupo A TARDE, incluindo o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, a diretora de Projetos Especiais, Mariana Carneiro, o diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, a coordenadora de Projetos Sociais de Educação, Andrea Silveira, a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois, o head de Produtos, Tiago Décimo, e a gestora do Centro de Documentação (Cedoc), Cleidiana Ramos.

Reitora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Adriana Marmori, e Luciano Neves, diretor de relações institucionais do grupo A TARDE | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Além de projetos para a Uneb, também foram tratados assuntos sobre as retomadas e reestruturação de projetos do grupo, que são voltados ao incentivo à educação e à leitura como o A TARDE Educação e o A TARDE Municípios, além de propostas para ampliar a cooperação com a Uneb.