Saiba como estudar de forma eficiente para o Enem dos Concursos | A TARDE

Com a chegada de um dos concursos públicos mais concorridos do Brasil, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, centenas de inscritos da Bahia se preparam para a prova que acontece em dois turnos no dia 5 de maio. O concurso é um modelo diferente de seleção de servidores públicos.

Mais de 127 mil pessoas da Bahia se inscreveram no concurso, segundo dados da Secretaria de Comunicação Social. Para o Nível Intermediário, ou seja, Nível Médio (Bloco 8), serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Redação, no turno da manhã, durante 2h30. No período da tarde, serão aplicadas as provas de Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira, durante 3h.

O Supervisor de Coleta e Qualidade do IBGE, Estevão Dias, de 25 anos, diz que se inscreveu para realizar a prova, pois tem o objetivo de conquistar estabilidade na vida, tendo em vista que hoje ocupa um cargo provisório. Ele está estudando para a avaliação junto com o irmão, que também realizará a prova.

“Sempre estou estudando no meu tempo livre a partir de questões, para revisar todo o conteúdo e quando vejo as questões que estou errando com mais frequência, eu reviso, e se precisar, vejo também vídeo aulas”, afirma. Estevão também explicou que usa o método pomodoro, estudando 30 min e com 5 min a 10 min de descanso.

Além disso, também assina cursos online com questões de concurso. No entanto, pondera que não está acompanhando aulas com o cronograma do concurso, porque já tinha estudado anteriormente para o concurso do IBGE. Isso acontece, pois muitos assuntos de concursos públicos se repetem, fazendo com que o concurseiro possa aproveitar outras provas para estudar.

Como estudar para o Concurso Unificado?

Em entrevista ao Portal A TARDE, o auditor fiscal da Receita Federal e professor de concursos públicos, Diogo Moreira, explicou que é importante ler, revisar questões e organizar as dificuldades em um caderno de erros.

Disciplinas cobradas

De acordo com o professor, as disciplinas mais cobradas em concursos de Nível Médio são Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Informática e os Direitos Constitucional e Administrativo.

Além da redação, que no Concurso Unificado vale 100 pontos, e pode salvar muita gente no cálculo final das notas em busca da aprovação. “A redação exige conhecimento de Língua Portuguesa para conseguir formar as frases corretamente e utilizar os conectivos corretos. Concordância e gramática também são fundamentais, o que seria escrever as palavras corretamente e fazê-las concordar umas com as outras”.

“Além do conhecimento de Português, o concurseiro deve treinar redações para se acostumar a escrever e a organizar as informações. Para isso, contratar um professor que faça correções é fundamental. Recomendo uma redação por semana, pelo menos, daqui até a prova”, diz.

Para quem se preparou com antecedência

Segundo o professor, quem já está tranquilo e se preparou para a prova com antecedência, é necessário ler o que ainda falta das disciplinas mais importantes e revisar tudo que já foi estudado.

“A melhor forma de revisar quando se estuda para concurso é resolvendo questões de provas anteriores. Existem sites especializados com centenas de milhares de questões facilmente organizáveis por disciplina ou tópico. Eles oferecem ainda comentários para cada questão, de modo que você consegue ver imediatamente porque errou a questão e aprende com esse erro”, explica.

Ainda dá tempo

O professor ainda explica que mesmo não tendo estudado com antecedência, ainda dá tempo de correr contra o tempo e dar um gás nos estudos. Ele diz que é importante ler o máximo possível das disciplinas, a partir do conteúdo programático. Além de fazer revisões periódicas.

Questões, questões e questões

A dica primordial é anotar o que estiver errando e revisar essas anotações. “As questões vão te mostrar onde estão as suas deficiências. Se, em vez disso, ficar preocupado com o que dizem ser importante, corre o risco de ficar gastando tempo com o que já sabe. Errar questões é o que nos mostra onde estão nossas fraquezas”, salienta o professor.

Cursos

Existem diversas opções de cursos para se preparar para a prova do CNU, dos gratuitos aos privados, que cobram valores de pacotes mensais ou anuais. Por isso, o Portal A TARDE preparou uma lista de cursos que podem ajudar nos estudos. Confira:

Alfa Concursos

Especializado em concursos públicos, o Alfa Concursos reúne os assuntos do conteúdo programático do CNU, através de vídeo aulas e material de apoio em pdf com a explicação dos assuntos, que podem ajudar nos estudos.

Kultivi

A plataforma de estudos de aulas de idiomas, para Enem e Concursos, abriu uma página de estudos de forma gratuita para o CNU. As aulas gravadas e em texto, abrangem as disciplinas do Bloco 8, de Nível Médio.

O curso também traz dicas e estratégias para os estudos e o dia da prova. Também disponibilizam material complementar, como resumos, mapas mentais, artigos e exercícios, para revisão dos conteúdos essenciais.

Acerte Concursos

Atuante há mais de 15 anos, o Acerte Concursos é uma escola preparatória localizada no Parque Bela Vista. O curso é privado e especialista em diversos concursos.