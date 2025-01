Salvador divulga resultado da distribuição eletrônica de vagas

Salvador divulga vagas de novos alunos na rede municipal - Foto: Divulgação/Smed

O resultado da distribuição eletrônica de vagas para novos alunos da Educação Infantil e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o ano letivo 2025 já está disponível no site da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O evento de divulgação das vagas aconteceu nesta terça-feira, 7, no Centro de Formação Emília Ferreiro, localizado no Costa Azul.

Foram disponibilizadas 7.965 vagas para a EJA, 12.683 para Educação Infantil e 25.122 para Ensino Fundamental I e II

Resultado Distribuição Educação Infantil

Resultado Distribuição Educação Fundamental

Resultado Distribuição Educação Jovens e Adultos (EJA)

O responsável pelo estudante deve comparecer conforme cronograma abaixo a partir desta quarta-feira, 8, na unidade escolar onde foi contemplado, levando os documentos necessários (originais e cópias): CPF e certidão de nascimento da criança, CPF do responsável, Cartão do SUS da criança, Cartão e certificação de Vacinação emitido por Posto de Saúde, endereço de referência, Cartão do Bolsa Família com último extrato (no caso de família beneficiária).

Educação Infantil

08/01 a 17/01 – Confirmação da matrícula de alunos contemplados

20/01 – Reabertura de cadastro para pleitear vagas

22/01 – Busca ativa de vagas residuais

Ensino Fundamental

07/01 – Distribuição eletrônica das vagas do Ensino Fundamental e Divulgação do resultado

09 e 10/01 – Confirmação de matrícula exclusiva do público alvo da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva – 1º e 2º anos

De 13 a 15/01 de janeiro ocorrerá a confirmação de matrícula de alunos novos para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

De 16 a 20/01 – Confirmação de matrícula de alunos novos para o 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

21 e 22/01 – Confirmação de matrícula de alunos novos para o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.

23 e 24/01 – Confirmação de matrícula de alunos novos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental.

A partir de 27/01 Busca ativa para vagas residuais/ Reabertura de cadastro do Ensino Fundamental.

Educação de Jovens e Adultos

07/01 – Distribuição eletrônica das vagas da Educação de Jovens e Adultos e Divulgação do resultado.

09/ e 24/01 – Confirmação da matrícula de alunos contemplados da EJA I (TAP I, II e III) e EJA II (TAP IV e V)