Salvador ganha faculdade de negócios com ênfase no impacto social

Salvador se coloca na rota de vanguarda educacional global e recebe, a partir de fevereiro de 2026, a primeira turma de Gestão de Empresas alinhada aos debates internacionais do setor.

Trata-se da Lumino - New Business School, (Nova Academia de Negócios), dedicada à esfera dos empreendimentos e abrangendo cursos de graduação e pós-graduação lato sensu em Administração.

As salas de aulas ocuparão o segundo pavimento do incônico casarão Tira-Chapéu, na Rua Chile, e já nasce com a pretensão de expandir sua área física no Centro Histórico da capital.

Conforme Guilherme Bellintani, diretor-executivo da Lumino, a inovação atinge também as taxas escolares do curso.

"A Lumino terá um esquema de subsídios que permite que o custo da mensalidade se ajuste à situação econômica de cada núcleo familiar, partindo de um preço base que obtém reduções progressivas (bolsas parciais ou totais) segundo a faixa de rendimento familiar, com a distribuição de R$6 milhões em auxílios de estudo", explica.

O empresário Guilherme Bellintani , e ex-presidente do Bahia, ressalta que a instituição inaugura um novo ciclo da formação para os negócios na Bahia, proporcionando aos jovens e profissionais um caminho para desenvolver sabedoria, estabelecer vínculos e impactar o progresso social e empresarial com inventividade e tecnologia.

"Por essa razão, cada processo foi delineado para aprimorar três eixos cruciais: conhecer, com saber teórico profundo consolidado através da fundamentação científica; saber-aplicar, com a execução prática das competências, com o aluno solucionando problemas e realizando projetos; e o saber-influenciar, que impulsiona a capacidade de liderar, inovar e gerar efeito, cultivada no Lumino Lab", complea Bellintani.

Sobre o curso

O curso de graduação em Gestão possui uma duração total de 3600 horas, distribuído em quatro anos, sendo a metade em regime integral e a outra metade em regime parcial.

Os dois primeiros anos consistem em uma imersão intensiva de tempo integral, com carga semanal de 28 horas, distribuídas entre cinco períodos matutinos e quatro vespertinos, assegurando a fusão entre teoria e execução.

A partir do terceiro ano, a formação passa para regime parcial, viabilizando a customização e a integração ativa com o mercado. A fase derradeira, no quarto ano, consolida as ambições profissionais e o aprendizado aplicado, momento em que o aluno opta entre cursar o último ano na Lumino ou realizar um intercâmbio em uma instituição parceira no país ou no exterior.

Processo seletivo

O processo seletivo ocorre em três fases. A etapa inicial apresenta uma imersão e avaliações escritas no dia 07 de dezembro. A imersão acontece entre 08h e 10h, de participação mandátória e compreende uma atividade de formação e entrosamento com análise de estudo de caso na área de negócios, estimulando talentos de análise, cooperação e iniciativa.

As provas escritas seguem, entre 10h30 e 13h30, aplicadas apenas aos concorrentes que participaram integralmente da imersão e são compostas por três testes de múltipla escolha e uma dissertação, abordando linguagens e suas tecnologias, ciências humanas, matemática, e produção textual argumentativa.

A segunda fase trata-se de um diálogo com os candidatos convocados conforme a pontuação da etapa um. Já a última destina-se aos pleiteantes a subsídios parciais e totais, com a entrega da documentação socioeconômica.

Quem faz parte

Além de Bellintani, a equipe de dirigentes conta com a empresária e executiva-chefe do Grupo Aratu, Ana Coelho, fundadora do Scream Festival, o maior evento de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, e conselheira da ABMP - Associação Baiana do Mercado Publicitário.

Doutora em Educação e acionista e CEO da KFW Educ S.A com atuação há 20 anos como administradora na esfera educacional e procuradora institucional da Faculdade Baiana de Direito, Ana Carolina Mascarenhas também compõe o corpo de gestão do projeto.

A eles, juntam-se o empreendedor, fundador e sócio da Editora JusPODIVM, fundador e presidente da Mantenedora da Faculdade Baiana de Direito e presidente do Conselho e sócio do Instituto da Construção, Francisco Sales.

Assinam a assessoria do plano de ensino a professora da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia com doutorado em Engenharia Industrial e atuação nas áreas de Ensino para Empreendedores, Inovação e Gestão da Tecnologia, Isabel Sartori

Completa a lista o doutor em Administração pela Ufba, especialista em Desenho Curricular e Planos Pedagógicos, com vasta experiência em consultoria e aperfeiçoamento contínuo para instituições de Ensino Superior, Alexandre Nicolini.