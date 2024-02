Salvador investirá na educação digital para solucionar 'sequelas' | A TARDE

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) iniciou na tarde desta quinta-feira, 1°, a Jornada Pedagógica 2024, apresentando medidas para resolver desfalques na educação de Salvador pós-pandemia e ações para ampliar a qualidade da educação para alunos e gestores escolares neste ano.

Segundo falou o prefeito Bruno Reis ao Portal A TARDE, o município apresentou o "pior momento" na educação com a chegada da pandemia, que atrasou em praticamente três anos, o desenvolvimento do aprendizado nas escolas municipais.

"Estamos resolvendo esses problemas primeiro com conteúdo digital, com vídeo aulas, distribuição de kit digital com tablet com chip e acesso à internet para cada criança do ensino fundamental 1 e 2, e também chromebook para professores. Estamos também implementando um laboratório de informática em cada escola. Estamos usando a tecnologia inovação para ajudar na recomposição desse déficit de aprendizado", apontou o gestor.

O evento, que contou com a presença de cerca de 7 mil professores e coordenadores municipais no Centro de Convenções Salvador, discutiu a temática "Construindo Saberes na Contemporaneidade: acolher, incluir e educar". Para isso, a jornada contou com a apresentação da diretora de Excelência Pedagógica do Ministério da Educação de Singapura, Ruby Tan Yok Ching sobre o modelo educacional do país asiático; da filósofa Viviane Mosé e do psicólogo Rossandro Klinjey.

O secretário municipal de educação Thiago Dantas apontou que a realização do evento, reunindo todos os gestores municipais, atende uma grande demanda para discutir em conjunto as boas práticas para a educação municipal em 2024.

"Participar desse evento permite que reuníssemos os educadores com representantes nacionais e internacionais e assim começar o ano com o pé direito, discutindo temas importantes para a educação. Temos projetos em cursos que é uma nova demanda: a educação digital. Além dos kits digitais e projetos nas escolas, estamos investindo na infraestruturas e na climatização das unidades construídas", complementa o secretário.

A Jornada Pedagógica 2024 terá cinco dias de atividades, ante os três dias dos anos anteriores. Além do evento de abertura, na sexta, 2, e na quarta, 7, haverá atividades em cada unidade de ensino, no dia 5 serão realizados o seminário Mobilização Nossa Rede e as lives "Educação Integral - concepção e práticas integradoras" e "Diálogo sobre os saberes na EJA". Na terça-feira, 6, ocorrerá o seminário "As crianças, a linguagem e a cultura do escrito".