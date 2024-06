Santo Estêvão realiza audiência pública para implantação do IF Baiano | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Santo Estêvão, no centro-norte da Bahia, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira, 4, uma audiência pública para discutir a implantação de uma Unidade de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) na cidade.

O evento contou com a presença do reitor do IF Baiano, professor Aécio Duarte, que detalhou o processo de implantação da unidade, os cursos que poderão ser oferecidos e as formas de acesso à instituição.

Também presentes, o prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa, e o secretário de Educação, Jailson Assis, destacaram a importância da chegada do IF Baiano à cidade. Segundo eles, a nova unidade de ensino ampliará as oportunidades para os jovens ingressarem no Ensino Superior firmando ainda mais o município como um polo de desenvolvimento.

“O governo municipal vem investindo amplamente na área educacional, desde a Educação Infantil, com novas creches e escolas de tempo integral, requalificação e ampliação de unidades escolares, até a capacitação dos profissionais que atuam na educação, com parcerias firmes como Universidade para Todos (UPT) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), além de diversos programas educacionais. Agora, tem uma nova e importante conquista que é a chegada do IF Baiano. Todos esses investimentos significam famílias sendo acolhidas, crianças e jovens com acesso a educação pública de qualidade”, diz o secretário de Educação, Jailson Assis.

Publicações relacionadas