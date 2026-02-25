EDUCAÇÃO
São Desidério conquista Selo Ouro de Alfabetização do MEC
A honraria é concedida a municípios que apresentam resultados práticos no aprendizado infantil
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O município de São Desidério, no oeste baiano, inicia o ano de 2026 com um reconhecimento nacional de excelência na educação. A cidade conquistou o Selo Ouro de Alfabetização, certificação máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC). O selo valida as ações locais que estão rigorosamente alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
A honraria é concedida a municípios que apresentam resultados práticos no aprendizado infantil. Para o prefeito Tony Linhares, a conquista é fruto de investimentos estratégicos. "O resultado foi o aumento na aprendizagem no município. O planejamento e o monitoramento dos resultados foram definitivos para este Selo", destacou o gestor.
Critérios de Excelência
Para atingir o nível "Ouro", a Secretaria de Educação de São Desidério passou por uma avaliação rigorosa do MEC, que considerou os seguintes pilares:
- Formação continuada: Atualização constante de professores e gestores;
- Material didático: Oferta de recursos pedagógicos de qualidade;
- Metas do ICA: Cumprimento dos índices do Indicador Criança Alfabetizada;
- Infraestrutura: Investimentos municipais que garantem o ambiente escolar adequado.
A secretária de educação, Iléia Almeida, reforçou que o selo atesta o trabalho coletivo da rede municipal. "É um reconhecimento que valoriza o esforço de professores, coordenadores e gestores locais em prol de uma educação de qualidade", afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes