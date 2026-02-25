São Desidério conquista Selo Ouro de Alfabetização do MEC

- Foto: Divulgação

O município de São Desidério, no oeste baiano, inicia o ano de 2026 com um reconhecimento nacional de excelência na educação. A cidade conquistou o Selo Ouro de Alfabetização, certificação máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC). O selo valida as ações locais que estão rigorosamente alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A honraria é concedida a municípios que apresentam resultados práticos no aprendizado infantil. Para o prefeito Tony Linhares, a conquista é fruto de investimentos estratégicos. "O resultado foi o aumento na aprendizagem no município. O planejamento e o monitoramento dos resultados foram definitivos para este Selo", destacou o gestor.

Critérios de Excelência

Para atingir o nível "Ouro", a Secretaria de Educação de São Desidério passou por uma avaliação rigorosa do MEC, que considerou os seguintes pilares:

Formação continuada: Atualização constante de professores e gestores;

Material didático: Oferta de recursos pedagógicos de qualidade;

Metas do ICA: Cumprimento dos índices do Indicador Criança Alfabetizada;

Infraestrutura: Investimentos municipais que garantem o ambiente escolar adequado.

A secretária de educação, Iléia Almeida, reforçou que o selo atesta o trabalho coletivo da rede municipal. "É um reconhecimento que valoriza o esforço de professores, coordenadores e gestores locais em prol de uma educação de qualidade", afirmou.