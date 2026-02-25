Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

São Desidério conquista Selo Ouro de Alfabetização do MEC

A honraria é concedida a municípios que apresentam resultados práticos no aprendizado infantil

Redação

Por Redação

25/02/2026 - 11:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem São Desidério conquista Selo Ouro de Alfabetização do MEC
-

O município de São Desidério, no oeste baiano, inicia o ano de 2026 com um reconhecimento nacional de excelência na educação. A cidade conquistou o Selo Ouro de Alfabetização, certificação máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC). O selo valida as ações locais que estão rigorosamente alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A honraria é concedida a municípios que apresentam resultados práticos no aprendizado infantil. Para o prefeito Tony Linhares, a conquista é fruto de investimentos estratégicos. "O resultado foi o aumento na aprendizagem no município. O planejamento e o monitoramento dos resultados foram definitivos para este Selo", destacou o gestor.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Critérios de Excelência

Para atingir o nível "Ouro", a Secretaria de Educação de São Desidério passou por uma avaliação rigorosa do MEC, que considerou os seguintes pilares:

  • Formação continuada: Atualização constante de professores e gestores;
  • Material didático: Oferta de recursos pedagógicos de qualidade;
  • Metas do ICA: Cumprimento dos índices do Indicador Criança Alfabetizada;
  • Infraestrutura: Investimentos municipais que garantem o ambiente escolar adequado.

A secretária de educação, Iléia Almeida, reforçou que o selo atesta o trabalho coletivo da rede municipal. "É um reconhecimento que valoriza o esforço de professores, coordenadores e gestores locais em prol de uma educação de qualidade", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aprendizagem Infantil Educação Investimentos em Educação MEC São Desidério Selo Ouro de Alfabetização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x