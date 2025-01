SEC divulga quadro de vagas para professores e coordenadores na Bahia - Foto: Yasmim Marinho

A Secretaria da Educação (SEC) divulgou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 17, o quadro de vagas do Núcleo Territorial de Educação (NTE) e respectivos municípios do último concurso público para provimento dos cargos de professor e coordenador pedagógico da Educação Básica do Padrão P, Grau III e com 40 horas semanais.

A iniciativa da SEC é para que os candidatos aprovados e convocados por ordem de classificação em quinta convocação, publicada no DOE de 8 de janeiro, façam a opção, de acordo com o disposto no Capítulo 15 - Provimento dos Cargos, do Edital Saeb/03 /2022.

Terão prioridade os candidatos aprovados por cargo para o NTE para o qual concorreu. Conforme item 15.10.2 do referido edital, quem não declarar sua opção de lotação ou não tiver interesse nos municípios disponibilizados, será lotado a sorteios da Administração, ressalvado o direito de pedido de desistência da nomeação.

Realizado pelo Governo do Estado, o concurso público recebeu mais de 103 mil inscrições oriundas dos 27 Núcleos Territoriais de Educação. Foram ofertadas 2.113 vagas, sendo 1.806 para professores, 289 para o cargo de coordenador pedagógico e 18 para coordenador pedagógico indígena. Dos 4.923 habilitados no concurso, todos já foram convocados. Até o momento, já foram nomeados 2.043 profissionais da Educação.