SEC e diretoria do Grupo A TARDE celebram Encontro Estudantil

Diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, e a titular da Secretaria de Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Na tarde desta quarta-feira, 18, o diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, prestigiou o Encontro Estudantil da Rede Estadual, que segue até quinta-feira, 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"Em nome do Grupo A TARDE, agradeço o convite da secretária Rowenna Brito, que, junto com sua equipe, tem realizado um trabalho inspirador em prol da educação na Bahia. Esta parceria com o Programa A TARDE Educação, fortalecida ao longo do ano, que também contribui significativamente para as ações educacionais no estado. Foi um ano de grandes conquistas, e nada melhor do que ver cinco mil estudantes reunidos na Arena Fonte Nova, discutindo, dialogando e representando o que há de melhor na educação", afirmou.

"Além disso, tivemos a oportunidade de dialogar sobre a possibilidade da expansão das ações educacionais para 2025, um desejo compartilhado por ambas as partes. Nossa meta é ampliar o alcance do programa, levando-o a mais estudantes e educadores, por meio da Secretaria da Educação. Estamos confiantes de que será um ano de avanços importantes”, acrescentou.

A parceria entre o Grupo A TARDE e a Secretaria de Educação da Bahia (SEC) foi celebrada pela chefe da pasta, Rowenna Brito.

“O Jornal A TARDE ajuda a gente a comunicar muitas agendas, mas faz mais que a comunicação. Por exemplo, temos o projeto de leitura com os estudantes, além de oficinas de letramento racial e oficinas de comunicação. Então, é uma relação de parceria, que é muito bacana, que é muito importante para a gente avançar na qualidade da educação da Bahia”, destacou.