SEC lança ações para preparar estudantes da rede estadual para o ENEM | A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) lançou o plano de ação "Tô com você no Enem", para ampliar as chances de sucesso dos estudantes da rede estadual no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atuação é dividida em quatro eixos centrais: Engajamento, Conhecimento, Investimento e Reconhecimento.



Todo ano, em média cinco milhões de estudantes em todo o Brasil participam do exame, principal porta de entrada para o Ensino Superior no país. Na Bahia, quase 200 mil estudantes da rede estadual de ensino estão no último ano da Educação Básica.



A SEC está investindo em todo o processo de preparação do estudante, desde o incentivo à inscrição até a realização da prova, inclusive com a oferta do transporte nos dias do Enem. O Tô com você no Enem segue um cronograma que está em consonância com as datas já fixadas pelo Ministério da Educação.

Eixos

Por meio do Eixo 1 (Engajamento) Tô com você no Enem, antes mesmo das inscrições serem iniciadas, foi realizado o Dia D da Isenção, em 23 de abril. Nesta data, as equipes técnicas da SEC, junto com os grupos pedagógicos, mobilizaram os estudantes para pedirem isenção, viabilizando computadores com acesso à internet, nas escolas. As famílias também estão sendo mobilizadas para que participem da rede de apoio aos estudantes.

Por meio do Eixo 2 (Conhecimento), são desenvolvidas ações como o pré-vestibular Universidade Para Todos (UPT), cujas aulas já começaram desde o dia 6 de maio, com a distribuição de apostila para os participantes; simulados; oferta de material didático e equipamentos tecnológicos, como tablets com plataforma pedagógica; e conteúdos disponibilizados no Canal do Youtube da Educação e na Plataforma do Instituto Anísio Teixeira.

Em paralelo às ações pedagógicas nas unidades escolares, a SEC também programou atividades de apoio extraclasse, como a participação dos estudantes em eventos como Feira das Profissões, assim como rodas de conversas com alunos egressos das unidades estaduais, que hoje estão na universidade para relatarem suas experiências, como incentivo aos vestibulandos.

Também são realizados investimentos na formação de educadores e na inovação com a aquisição de novas ferramentas pedagógicas, entre outras ações que abrangem todas as unidades escolares da rede estadual de ensino.

Reconhecimento

Como forma de engajar ainda mais os estudantes e as unidades escolares a participarem das provas, está previsto um reforço a mais de R$ 200, por meio do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no Ensino Médio público.

Além disso, os estudantes e as unidades escolares que tiverem um bom desempenho nas provas serão premiados como reconhecimento aos esforços no último ano da Educação Básica.

