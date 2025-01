SEC sorteia 13 mil vagas em cursos técnicos gratuitos - Foto: Amanda Chung

Começa nesta quinta-feira, 9, o período de inscrições para os cursos técnicos, oferecidos gratuitamente pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), voltados para quem já concluiu o Ensino Médio. Ao todo, são 13.055 vagas, em 39 cursos técnicos, distribuídos em 96 municípios dos 27 Territórios de Identidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de janeiro, diretamente no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ).



A seleção será feita por meio de um sorteio eletrônico, que ocorrerá no dia 24 de janeiro, e os resultados serão divulgados na mesma data. A matrícula dos contemplados deverá ser realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, diretamente na unidade escolar para a qual o candidato foi selecionado. Vale ressaltar que as inscrições são limitadas a uma por candidato, e a última inscrição registrada será a válida.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar documentos como Histórico Escolar, RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Vacinação atualizada.

Entre os cursos oferecidos estão as áreas de Administração, Serviços Jurídicos, Finanças, Recursos Humanos, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Manutenção e Suporte em Informática, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, entre outros.

Caso ocorra desistência ou não comparecimento dos candidatos contemplados no sorteio de vagas, a SEC redistribuirá as vagas residuais entre os candidatos do cadastro reserva, no período de 29 e 31 de janeiro. O início das aulas está marcado para o dia 10 de fevereiro.

Dúvidas sobre o processo de inscrição e matrícula devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Cronograma do Processo Seletivo:

Período de inscrições: 01/09/2025 a 23/01/2025

Sorteio Eletrônico: 24/01/2025

Divulgação do Resultado: 24/01/2025

Matrícula dos candidatos contemplados: 27 e 28/01/2025

Convocação dos candidatos do cadastro reserva: 29 a 31/01/2025