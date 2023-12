Secretaria da Educação premia escolas destaques na gestão da aprendiza | A TARDE

Teve início, na noite deste domingo, 3, o seminário ‘Gestão do Conhecimento’, que acontece em Costa do Sauípe até a próxima terça-feira, 5. O evento, organizado pela Secretaria Estadual de Educação (SEC), reúne educadores e gestores de todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Durante o seminário, estão sendo reconhecidas as escolas que se destacaram na gestão da aprendizagem ao longo de 2023.

A premiação da Gestão da Aprendizagem, destinada a unidades escolares da rede estadual de ensino, com turmas da 3ª série do Ensino Médio e/ou 9º ano do Ensino Fundamental, conta com a participação de 375 escolas inscritas e aprovadas. Para a culminância ao fim do ano letivo, serão disponibilizados recursos da ordem de R$ 5 milhões, visando ao incremento na proficiência do desempenho escolar.



Segundo a secretária da SEC, Adélia Pinheiro, a iniciativa da premiação é uma valorização de toda dedicação e participação da comunidade escolar em prol da educação. "Esse evento é um reconhecimento do empenho e do engajamento de nossas escolas na realização e aplicação das provas Saeb. Aqui temos mais de 300 escolas que alcançaram um mínimo de 85% de frequência, presença dos estudantes respondendo às provas, e veja, 36 escolas que alcançaram 100% de estudantes realizando exame".



Os recursos, transferidos para as unidades escolares, serão repassados via Fundo de Assistência Educacional (Faed). Adicionalmente, todas as unidades escolares, devidamente habilitadas, receberão o selo Gestão da Aprendizagem como reconhecimento por suas contribuições na promoção da qualidade educacional.



Avaliações



O evento também inclui painéis expositivos e apresentação de ações pedagógicas realizadas nas escolas durante o ano letivo, além de práticas bem sucedidas voltadas à logística e mobilização para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe).



Adélia Pinheiro ressaltou que as avaliações do Saeb são um impulso ao incentivo dos educadores e gestores. "As provas são ferramentas essenciais para aprimorar a qualidade da educação em nosso estado. Ao proporcionar uma análise detalhada do desempenho escolar, criamos um ambiente que incentiva educadores e gestores a buscar constantemente a excelência, contribuindo para o fortalecimento do sistema educacional baiano".