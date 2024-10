Secretaria de Educação de Cachoeira participa da 12ª edição da Flica

12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, marca presença na 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) com o stand EducaFest: celebrando as palavras. O evento, que começou nesta quinta-feira, 17, segue até domingo, 20.

Localizado na Quadra Municipal, o stand oferece uma programação diversificada, com tendas de contação de histórias, musicais infantis, jogos, brincadeiras, exposições audiovisuais sobre ações realizadas nas escolas municipais, além de oficinas de artes, espaços de leitura e produção literária.

Além disso, o local conta com o “Espaço Curumim”, voltado para os estudantes que gostam de ler e escrever. A expectativa é que cerca de três mil alunos participem das atividades.

“É um privilégio de grande importância receber em Cachoeira um evento como este, que traz uma diversidade cultural riquíssima para formação intelectual da nossa gente, em especial das nossas crianças e adolescentes. O hábito da leitura abre caminhos para o futuro, permitindo o aperfeiçoamento da comunicação e da escrita, algo que será um diferencial significativo na preparação para o sucesso no mercado de trabalho dos nossos jovens”, ressaltou a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga.

A Flica, um dos mais importantes encontros literários do país, com reconhecimento internacional, traz este ano o tema “O Mundo da Literatura em Festa”. O evento conta com uma rica programação pedagógico-cultural e propostas artístico-literárias, além de reforçar a cultura do Recôncavo, celebrando e promovendo a diversidade literária do Brasil.