Secretária de Educação revela novidades para a rede pública; confira | A TARDE

A secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro, marcou presença na manhã desta quinta-feira, 1º, na abertura da Jornada Pedagógica 2024 da Rede Estadual de Ensino. O evento aconteceu no Colégio Thales de Azevedo, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a titular da pasta ressaltou a importância do momento para alinhar questões referentes às diretrizes que irão nortear o ano letivo que se inicia no dia 19 de fevereiro.

"Vamos comemorar a retomada das atividades pedagógicas. Dessa vez, fazendo o planejamento da utilização de nosso espaço, acolhendo os profissionais que estiveram de férias até ontem e todos aqueles que fazem parte do grupo de apoio. Todos juntos, vamos compartilhar os eixos que irão direcionar o ano letivo de 2024", afirmou.



Questionada sobre as principais pautas que precisam ser debatidas pela Secretaria de Educação (SEC), Adélia pontuou novidades que deverão ser implantadas para 2024.

Duas delas são o ponto eletrônico e também estamos levando tablets para a utilização dos estudantes dentro das salas de aula com finalidade pedagógica. Não podemos deixar de destacar também um foco específico na educação em tempo integral, também profissional tecnológica para jovens e adultos Adélia Pinheiro, secretária de Educação

Vivências da rede pública



Diretora do Colégio Thales de Azevedo, Elisângela Marques reforçou o ânimo dos profissionais com o retorno das atividades pedagógicas e pontuou a importância da valorização do ensino público.

"Estamos feliz com esse retorno e com a perspectiva de construir esse ano letivo. A gente sempre constrói o ano neste momento de jornada com base em nossas experiências de anos anteriores. Então, o passado é a base para pensarmos o futuros. Todos estão muito animados e o resultado deste ano do Thales de Azevedo foi muito valioso. Isso mostra que a educação público tem qualidade e fazemos um bom trabalho", exaltou.

Mateus Moraes, ex-aluno do Thales de Azevedo | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Já o ex-aluno Mateus Ramos, que se formou no ano de 2023, falou sobre suas experiências enquanto estudade do Thales de Azevedo e a importância do diálogo entre o poder público e as instituições de ensino.

"Acabei de concluir o ensino médio e acho que o pomto principal é estar no 'chão' do colégio. Quando a secretaria está vivenciando o nosso dia a dia, com os nossos profissionais e entendo as dificuldades diárias, é algo de suma importância para formar uma base curricular que corresponda às expectativas dos alunos para garantir que eles estejam acolhidos dentro do espaço escolar", finalizou.