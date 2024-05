Secretários revelam o impacto real do A TARDE Educação nas escolas | A TARDE

O 1º Encontro de Articuladores 2024 do programa A TARDE Educação, realizado nesta quinta-feira, 23, em Salvador, reuniu secretários e representantes da Educação de diversas cidades baianas. Durante o dia, eles assistiram a palestras e debateram sobre a neurodivergência nas salas de aula.



O Encontro de Articuladores reúne participantes dos municípios parceiros para discutir estratégias de Educomunicação e compartilhar melhores práticas. O workshop também oferece oportunidades para a capacitação de professores e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço para troca de conhecimentos e ideias inovadoras.

Os representantes das secretarias de Educação que estiveram no evento desta quinta destacaram, em depoimentos, a importância fundamental do encontro e do programa A TARDE Educação; confira os depoimentos:

Roberto Franco (Secretário de Educação de Cachoeira)

Roberto Franco, secretário de Educação de Cachoeira | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“O A Tarde Educação é uma parceria importante. Nós temos o cuidado de ter boas parcerias, a gente acredita que a educação só avança com boas parcerias, mas somos seletivos. Então, nessa seleção, a gente entendeu desde 2022 a importância desse projeto, porque ele difunde na nossa rede, entre os professores e gestores, pautas importantes, que são tratadas a partir de informações e de atualizações. Essa parceria com o programa entra na nossa pauta de educação continuada, na qual a gente entende que vai conseguir avançar. A gente já consegue, por exemplo, observar uma evolução no nosso Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), um índice medido pelo governo federal , que acontece a cada dois anos e, de fato, é o retrato do que você conseguiu em dois anos. Tivemos recentemente a publicação do Ideb 2023, no qual Cachoeira já experimentou um avanço importante em relação ao Ideb 2021. E isso, a gente atribui a essas parcerias que atingem o corpo de professores, que qualifica o professor. O professor qualificado replica na sala de aula, inevitavelmente”.



Marcus Magalhães (Secretário de Educação de Morro do Chapéu)

Marcus Magalhães, secretário de Educação de Morro do Chapéu | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“A administração de Morro do Chapéu vem buscando se encontrar na vanguarda de tudo que traz benefícios para a população, e nos juntar a uma empresa de renome, que já tem uma tradição de mercado, uma empresa centenária e tradicional no estado, só vem a agregar. O fato de você trazer a informação para dentro da sala de aula de maneira lúdica, de maneira interativa e de maneira tecnológica, para a gente, sem dúvida, é o melhor caminho de se chegar aos adolescentes e às crianças, para ter um entendimento de como a coisa funciona no quesito da informação”.



Leonel Franco (Superintendente de Educação de Vitória da Conquista)

Leonel Franco, superintendente de Educação de Vitória da Conquista | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Com certeza, o A TARDE Educação veio para agregar do ponto de vista da educação, trazendo ferramentas que são muito importantes para o desenvolvimento cultural, mas também social. Tenho certeza que o 1º Encontro de Articuladores de 2024 veio para nos ajudar a entender melhor como funciona e, a partir daí, criar e elaborar medidas. O projeto impacta os alunos de forma positiva, tendo sido muito bem aceito pela rede: professores, diretores, gestores”.



Juscilândia Leão (Coordenadora de Educação Básica e Apoio Pedagógico de Itaberaba)

Juscilândia Leão, coordenadora de Educação Básica e Apoio Pedagógico de Itaberaba | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Nós já temos essa parceria com o A TARDE Educação há alguns anos. É um projeto muito eficaz dentro do nosso município. Nós trabalhamos com os professores do 1º ao 5º ano, e do 6º ao 9º ano. É um portador textual muito eficiente no planejamento pedagógico. A gente percebe o avanço das nossas crianças, a curiosidade em estar manuseando o jornal, trabalhando uma notícia com o jornal, então a gente percebe, ao longo dos anos, o interesse maior das crianças nesse aprendizado. Percebemos que é um portador textual eficaz na aprendizagem dos nossos alunos”.



Mônica Araújo (Coordenadora Educacional de Santo Estêvão)

Mônica Araújo, coordenadora Educacional de Santo Estêvão | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“O A Tarde Educação já tem essa parceria com o município de Santo Estêvão há quase uma década, e é um programa que tem impactos positivos, principalmente no trabalho com a leitura. Nós fazemos oficinas com os professores, não só da área de linguagens, mas de outras áreas, como humanas e exatas, e essas oficinas levam um pouco do contato do jornal, o trabalho com o jornal. Sempre traz impactos positivos, principalmente no fortalecimento desse trabalho com leitura, nesse contato com o jornal, tanto impresso quanto online. E isso impacta positivamente nos resultados, na aprendizagem, no contato com a leitura, no incentivo à leitura, no trabalho com os diferentes gêneros textuais”.



Rafaella Neri (Coordenadora de Apoio dos Anos Finais de Amargosa)

Rafaella Neri, coordenadora de Apoio dos Anos Finais de Amargosa | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“É um evento muito importante para a gente que atua na educação, para a gente ter esse norte, esse olhar, com esses temas muito importantes, como o de hoje, que fala sobre a questão da educação especial, uma demanda muito grande dos municípios. Então, o evento nos traz um caminho e uma ajuda técnica também – foi muito importante a presença da neuropsicóloga Tatiane, que trouxe para a gente muita informação, para que a gente passe para os professores, para os coordenadores, para as escolas, para que chegue aonde precisa chegar, que é no apoio a essas crianças com algum tipo de transtorno”.

Dora Mônica (Coordenadora de Jovens e Adultos de Itabuna)

Dora Mônica, coordenadora de Jovens e Adultos de Itabuna | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

"Esse é um evento maravilhoso, porque ele vem contribuir com a temática que hoje é muito solicitada pelos municípios, que são as especificidades dos alunos TEA, alunos com transtorno. Então, tudo o que foi discutido hoje vem agregar tanto para a minha formação, como tenho certeza absoluta que vou conseguir, lá no município, ampliar esses conhecimentos para coordenadores pedagógicos e professores. Esta parceria com o programa A TARDE Educação tem contribuído também para o fomento da leitura e da escrita, nos possibilitando essa formação de excelência, com uma profissional assim, que trouxe muitas reflexões, trouxe elementos de cada área desta, para que a gente possa atuar em sala de aula".

