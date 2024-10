Seduc de Camaçari apresenta ações de inclusão em encontro com juíza da Infância e Juventude

Equipe da Seduc com a dra Louise Gomes - Foto: Divulgação/Seduc

A Secretaria da Educação (Seduc) de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, recebeu, nesta terça-feira, 8, a juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari, Louise de Melo Cruz Diamantino Gomes, para apresentar as iniciativas voltadas à inclusão de estudantes com deficiência na rede municipal. A visita ocorreu no Centro de Referência à Inclusão Escolar (Crie) e na Sala de Recursos Multifuncionais do Centro Educacional Yolanda Pires.

Durante o encontro, a equipe da Seduc, liderada pela Coordenadoria de Inclusão Educacional, detalhou as ações implementadas pela gestão municipal, incluindo as repercussões positivas da atuação do Núcleo Psicopedagógico Ampliado nas escolas, das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Acolhedores Terapêuticos com profissionais docentes e não docentes, estudantes e famílias, das dinâmicas de contratação e formação continuada dos cuidadores educacionais, e da mobilização para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) dos estudantes que requerem esse instrumento pedagógico fundamental.

A magistrada ressaltou que, embora a visita não tivesse caráter fiscalizatório, sua função se assemelha à de uma inspeção judicial. “A demanda é grande, principalmente de solicitações de cuidadores para estudantes autistas, mas vejo aqui um trabalho em andamento, com números novos, a formação de um grupo de trabalho específico para esse atendimento, e a perspectiva de melhoria”, avaliou a magistrada.

Fátima Cardoso, coordenadora de Inclusão Educacional da Seduc, destacou a importância da visita como uma oportunidade de apresentar resultados e ações futuras.

"Foi um momento muito importante no qual expomos indicadores relevantes, os passos dados até aqui, e as ações planejadas nas nossas diversas frentes de trabalho. É um grande laboratório onde concebemos e implementamos metodologias adequadas às necessidades do público-alvo da Educação Especial", comentou, evidenciando que, tanto a Vara da Infância e Juventude quando a Seduc buscam a garantia dos direitos dos estudantes, na perspectiva da promoção do bem-estar e desenvolvimento integral.