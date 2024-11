Seduc de Camaçari promove seminário voltado à educação infantil - Foto: Divulgação/Seduc Camaçari

Com o tema “O Futuro em Nossas Mãos: Percursos Curriculares, Encontros e Encantos do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil”, o I Seminário Municipal do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil de Camaçari foi realizado nesta terça-feira, 22, no Teatro Cidade do Saber (TCS).

O evento, promovido pela prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), reuniu professores, coordenadores pedagógicos e gestores das unidades públicas de ensino.

O seminário foi marcado pela apresentação dos cadernos pedagógicos e do referencial curricular da educação infantil – dois produtos concebidos em um processo de estruturação que, enquanto instrumento estratégico, reforça a oferta de uma educação qualificada e conectada com as práticas culturais que integram o cotidiano dos alunos atendidos nas creches e pré-escolas do município.

De acordo com a secretária de Educação, Neurilene Martins, esse é um espaço de fortalecimento, protagonismo e empoderamento da própria rede, que seguirá com a elaboração, consolidação e implementação de outros produtos agregadores que a rede municipal reconhece.

“Eles trazem o lugar ao qual pertencem, a cultura que vivenciam, servindo de base para novos conhecimentos. E, ao mesmo tempo em que carrega essa relação identitária, está alinhado às premissas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, explica.

Nesta perspectiva, foram elaborados três cadernos pedagógicos para cada grupo etário – bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas –, somando, ao todo, nove modelos cujos conteúdos orientam as práticas pedagógicas dos professores, considerando os pressupostos teóricos e metodológicos do referencial curricular de Camaçari da educação infantil.

A professora da Creche Municipal Pedro Florentino Bonfim, Laís Muniz, ressaltou a importância e a utilidade dos produtos orientadores e da estruturação do sistema próprio de ensino da educação infantil.

“É um material que enriquece o nosso trabalho enquanto profissional, trazendo orientações e teóricos que abordam a educação infantil, inspirando o nosso fazer pedagógico”, avaliou.

A coordenadora pedagógica da Creche Comunitária Carmem Mirim, Marli Pita disse que “tudo foi discutido previamente com os profissionais da rede. Foi uma troca muito produtiva e o resultado são documentos que nos ajudam a atuar com mais segurança”.

Participaram do I Seminário Municipal do Sistema Próprio de Ensino da Educação Infantil de Camaçari, o presidente do Conselho Municipal de Educação (CME), Juipurema Sandes, a coordenadora pedagógica da Alfa Company, Margarida Rosa, a gerente de Educação Infantil da Seduc, Girlene Crelick, a consultora educacional e formadora, Mônica Samia, e a consultora educacional, Ana Sueli Pinho.

Compareceram ao evento também os representantes do Conselho Tutelar, da diretoria do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-Fundeb), do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e do Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Pública Municipal de Camaçari (Sispec).