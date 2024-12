Seduc discute qualidade e equidade na educação infantil em Seminário Interterritorial

Seminário Interterritorial Políticas, Infâncias e Avaliação: Indicadores de Qualidade com Equidade para a Educação Infantil - Foto: Divulgação/Seduc

O Seminário Interterritorial Políticas, Infâncias e Avaliação: Indicadores de Qualidade com Equidade para a Educação Infantil aconteceu nesta segunda-feira, 25, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Promovido pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o evento foi voltado para profissionais que atuam em unidades escolares de educação infantil.

Pedagoga e especialista em Educação com ênfase nas Infâncias, Regina Shudo | Foto: Divulgação/Seduc

Entre as programações, o evento contou com a palestra “Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil”, ministrada pela pedagoga e especialista em Educação com ênfase nas Infâncias, Regina Shudo.

Secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins | Foto: Divulgação/Seduc

Ao recepcionar os profissionais, a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, apresentou a proposta do seminário.

“Trata-se de um espaço de diálogo, entre os profissionais da rede pública municipal de Camaçari e de redes do território da região metropolitana, para conceber e fortalecer políticas públicas de educação para as infâncias, sob a luz dos indicadores de qualidade e equidade da Educação Infantil”, descreveu.

Durante a explanação, que abordou aspectos da infância na perspectiva das aprendizagens e do desenvolvimento na relação com as vivências na escola, a pedagoga Regina Shudo tratou de diversas práticas que podem potencializar ou restringir os benefícios das experiências das crianças, ressaltando o valor das brincadeiras, das canções e da literatura, bem como os perigos da alta exposição às telas.

“Poucos podem ver as coisas como uma criança pode. E precisamos refletir sobre as vivências e experiências que essas crianças estão tendo”, afirmou.

Para a professora do berçário na Creche Municipal Professora Eunice Pereira dos Santos, Aline Purificação, o seminário oportunizou o acesso a informações e reflexões relevantes que irão contribuir com as dinâmicas pedagógicas em sala de aula.

“É importante essa troca de saberes e experiências, inclusive com outros municípios, para juntos aprendermos mais sobre a melhor forma de conduzir as nossas práticas com as crianças”, disse.