Segundo dia de Enem tem menor movimento de candidatos em Salvador

Por volta das 11h30 deste domingo, 20, Rômulo Andrade Vieira, 66, chegou ao Colégio Estadual Góes Calmon, em Brotas, e se assustou com a ausência de pessoas. Ele foi o primeiro candidato no local. Mesmo tendo feito a prova no primeiro dia, no domingo, 13, chegou a cogitar não saber de alguma possível mudança de colégio.

"Na semana passada isso aqui estava cheio. A essa hora já estava lotado", disse ele ao Portal A TARDE. Rômulo é engenheiro eletricista e pretende cursar licenciatura em matemática e tem estudado para concursos.

"Essa oportunidade abre outras janelas que estou buscando conseguir. Já venho me preparando há algum tempo. A gente se aprofunda no conhecimento e acaba se encorajando. Encontrei alguns livros que tratam do Enem e procurei aperfeiçoar para a prova". Da área de exatas, seu desejo era lembrar do assunto quando exposto ao exame. "Sou engenheiro, então hoje estou mais tranquilo, exatas é a minha área. Só espero lembrar todas as fórmulas".

Já a estudante Brenda Seixas, 18, é da área de humanas e se esforçou um pouco mais para este segundo dia. "Hoje não é o meu forte, mas vim me esforçando muito esses dias, estudando bastante, então minhas expectativas estão bem altas".

Ela precisou conciliar o tempo entre a preparação para o Enem e os estudos do colégio. Segundo ela, o período foi "bem louco", mas o esforço foi grande. "Dei o meu melhor e hoje espero ir bem. O primeiro dia foi lindo, maravilhoso", brincou.

No Colégio Estadual Da Bahia Central, em Nazaré, o movimento também foi inferior ao primeiro dia. Segundo um vendedor ambulante que acompanhou as duas etapas do exame, o primeiro dia foi mais intenso.

"Isso aqui na semana passada estava lotado. Hoje parece que o pessoal não quis vir ou desistiu. Na semana passada estava parecendo um formigueiro", afirmou.

Situação semelhante foi relatada ao A Tarde por André Luiz, pai de um aluno que realizou o exame no Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa. Ele percebeu que até o movimento de carros neste segundo dia foi menor.

"Na semana passada peguei até engarrafamento aqui perto. Tinha muito carro. Hoje percebi que tinha menos estudantes e menos carros. Não tive problema no trânsito, foi bem tranquilo".

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização das provas, cerca de 3,4 milhões de pessoas estavam inscritas para fazer a prova no Brasil, sendo 260 mil na Bahia.

O estado é o que registrou o terceiro maior número, ficando atrás apenas de São Paulo, com 527 mil, e Minas Gerais, 301 mil candidatos.

No primeiro dia, segundo o Inep, a taxa de abstenção foi de 26,7%, número semelhante aos 26% registrados na edição de 2021.

Neste domingo, 20, os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza. Na semana anterior foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e a redação.