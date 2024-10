Seminário debate demanda de tecnologias na educação

Professor Nelson Pretto, coordenador do seminário - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Educação, ativismo e soberania digital estarão em foco no III Seminário Internacional Conexão Escola-Mundo que a Universidade Federal da Bahia (Ufba) recebe de hoje até a próxima sexta-feira. Com inscrições gratuitas, participam pesquisadores da temática da Bahia, de outros estados e países, em busca de soluções para as necessidades contemporâneas envolvendo as tecnologias digitais, principalmente na área da educação.

Realizado pela primeira vez em Salvador, o evento vai concentrar grande parte da programação na Faculdade de Educação da Ufba (Faced) e no Museu de Arte da Bahia (MAB) nos bairros Canela e Vitória, respectivamente. Integrado às ações de pesquisa, ensino e extensão dos grupos Educação Comunicação e Tecnologias (GEC) da Faced e Mídia-Educação e Comunicação Educacional (Comunic) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o seminário tem parceria da Academia de Ciências da Bahia e apoio do Capes e do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O comitê apontou em estudo divulgado no primeiro semestre deste ano, que, apesar do Brasil se encaminhar para a universalização do acesso à internet, este serviço está disponível com eficiência apenas para 22% da população. O dado é da pesquisa ‘Conectividade Significativa: propostas para medição e o retrato da população no Brasil’ executada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que faz parte do CGI.br.

Esse enfoque também tem lugar no seminário, considerando que a deficiência do serviço afeta diferentes setores da sociedade, com prejuízo para a educação, ciência, cultura e tecnologia.

Com expectativa de reunir cerca de 400 estudiosos já inscritos, a perspectiva é que 56 trabalhos sejam apresentados, com eventos simultâneos em oito salas. Eles foram selecionados entre 116 pesquisas enviadas para apreciação da comissão organizadora.

O professor Nelson Pretto, coordenador do seminário, disse que está tudo organizado pelo Gec, que este ano completa 30 anos de atividades. Para marcar a data, dentre outras intervenções será lançado durante o encontro um documentário inédito sobre a trajetória do grupo, produzido por graduandos de Comunicação da Uesc.

O seminário também dará continuidade ao projeto interinstitucional e internacional de pesquisa e de comunicação científica, que entre 2018 e 2022 proporcionou a formação de uma rede de pesquisadores. Com diferentes experiências, eles se dedicam ao campo da ciência, da educação e da criação, especialmente voltados para a educação básica.

De acordo com Nelson Pretto, o evento objetiva ainda fortalecer os vínculos entre as instituições envolvidas no projeto, bem como com a sociedade, dinamizando a rede através da integração dos pesquisadores de diferentes países.

Rica participação

A programação nacional e internacional começa dia 15 com defesa da tese de doutourado de Roger Aburto Villalta (PGEDU/Ufba) ‘Ciberactivismo: la imagen como táctica para la formación ciudadana en línea’, na Faculdade de Educação às 9h. A abertura oficial acontece a partir das 14h no auditório da Faculdade de Direito/Ufba com boas vindas anti-racista da escritora e promotora do MPBA, Livia Maria Santana e Sant’anna Vaz.

A cerimônia terá ainda homenagens, o diálogo Delírios Utópicos e a intervenção científico-cultural ‘O hacker Galileu Galilei’, com direção de Gordo Neto.Com exposições que relatam as ações e a história de 35 anos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e dos 30 anos do Gec, durante o evento também acontecem sessões de cinema na Sala de Arte/Ufba, dentre outros momentos artísticos e culturais.Entre os destaques das mesas e conferências, o debate ‘Mulheres hackers em ação na educação’ acontece no dia 16 e chama a atenção por focar a inovação, a cultura digital livre, a importância das plataformas digitais para a educação, além do ativismo político, reunindo pesquisadoras da área da Bahia e outros estados.

No dia 17 o lançamento de livros impressos e ebooks vai agitar o Museu de Arte da Bahia (Mab) a partir das 19h. Entre os títulos ‘Conexão Escola-mundo: uma rede em processo’ e ‘Conexão Escola-Mundo: espaços inovadores para a formação cidadã’.Serão lançados ainda ‘Leituras de cinema’; ‘Memórias e histórias do cinema na Bahia’; “Redecult Form@ção: práticas pedagógicas e autorias docentes com as culturas digitais” e ‘Educação em um cenário de plataformização e de economia de dados’. Para finalizar o seminário, na tarde do dia 18 a programação na Faced/Ufba é de install fest para instalação de software livre em equipamentos de pessoas interessadas.

Em clima festivo, às 17h tem o Arrastão da Soberania Digital e a desconferência livre de encerramento. Enquanto a programação nacional e internacional acontece entre 15 e 18 de outubro em Salvador, no interior do estado o seminário mobilizou entre o dia 08 e 10 de outubro a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBaiano) em Itapetinga e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Teixeira de Freitas.

Público-Alvo: Professores da Educação Básica e do Ensino Superior, Estudantes da Educação Básica, Estudantes de Graduação e Pós-Graduação, Pesquisadores, Membros de coletivos sociais, Representantes de entidades governamentais.