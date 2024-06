Senai lança pós-graduação inédita em Comunicação Quântica | A TARDE

Foi lançado, pelo Centro Universitário SENAI CIMATEC, um curso de Especialização em Comunicação Quântica. O evento teve a participação da coordenadora do primeiro Centro de Competência em Tecnologias Quânticas do Brasil (QuIIN), Profa. Dra. Valéria Loureiro; do coordenador Técnico do curso Anderson Buarque; e da coordenadora acadêmica, Patrícia Tourinho.

Segundo a coordenadora do QuIIN, a comunicação quântica é a comunicação do futuro que vai permitir uma segurança absoluta na transmissão dos dados. “Quando a gente usa criptografia quântica é impossível hackear as informações. Nesse curso, os profissionais vão ser preparados, para atuar no desenvolvimento de tecnologia na área de criptografia quântica, que é uma área nascente, como também engajar em pesquisas para o futuro da comunicação quântica”, destacou a especialista.

O curso, inédito no Brasil, terá foco na pesquisa e desenvolvimento de criptografia, redes de comunicação e internet quântica. “No Brasil, a gente tem poucos cursos em relação ao tema e entende-se como um curso do futuro. Então, estamos investindo na capacitação de profissionais para atuar no mercado daqui alguns anos e termos os pesquisadores necessários para a academia e nas empresas”, comentou a coordenadora Patrícia Tourinho.

Bolsas de estudo

A primeira turma vai iniciar em julho de 2024, de forma gratuita, com duração de 6 meses, na modalidade presencial. Neste primeiro momento serão oferecidas 30 vagas, sendo 20 com bolsas de R$5 mil para que os profissionais possam se dedicar de forma exclusiva aos estudos.

