Sindicato assina acordo para dar fim à greve dos professores federais | A TARDE

A Proifes (Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico) assinou, na tarde desta segunda, 27, a proposta de reajuste salarial feita pelo governo federal.

A assinatura foi realizada sem a participação do Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), que não aceitou os termos apresentados.

"O Conselho Deliberativo reuniu-se extraordinariamente no dia 26 de maio de 2024 para avaliar o resultado do processo de consulta e, após amplo debate, referendou o processo ocorrido, cuja indicação, pela maioria dos sindicatos federados, foi a aprovação da proposta. Seguindo o estatuto e em respeito à maioria, diante dessa indicação favorável, o CD encaminha à Diretoria da Federação para que proceda à assinatura do acordo com o governo federal, na Mesa de Negociação Específica no dia 27 de maio de 2024", diz comunicado da Proifes.

A categoria está em greve há 54 dias. Cinco rodadas de negociação foram realizada no período. O aumento aprovado é de 9% em janeiro de 2025 e de 3,5% em maio de 2026.

Do outro lado da mesa de negociação, os servidores pediam reajuste de 7,06% já em 2024, de 9% em janeiro de 2025 e de 5,16% em 2026.

