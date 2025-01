Uesb conquista aprovação do primeiro Doutorado em Química no interior

O novo doutorado visa atender profissionais das áreas de Química e disciplinas afins - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) acaba de conquistar mais uma importante realização. Com a recente aprovação do curso de Doutorado em Química, a instituição, que já contava com quatro doutorados em dois anos, avança mais uma vez no fortalecimento da educação superior na Bahia. Este novo curso, aprovado após a avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2022, é o primeiro em Química no interior do estado.

Segundo o reitor da Uesb, professor Luís Otávio de Magalhães, o novo curso de Doutorado em Química é um marco para a instituição, para a Bahia e para o Norte-Nordeste do Brasil. “É mais uma conquista muito importante para a Uesb, para a Bahia e para todo o Norte-Nordeste. Será o primeiro curso de Doutorado na área de Química oferecido fora das capitais do Norte-Nordeste e o primeiro a ser oferecido por uma universidade estadual”, afirmou.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi), professor Robério Rodrigues, destacou o impacto da aprovação para a região. Com o apoio da Uesb, que oferece suporte financeiro e técnico, a iniciativa contribui para a diminuição das desigualdades regionais. “Representa um importante vetor de redução de assimetrias. Para a comunidade regional será algo transformador ter um Doutorado no interior, possibilitando a realização de pesquisas de ponta e formação de massa crítica na região”, explicou o pró-reitor.

A aprovação do doutorado, conforme as métricas da Capes, envolveu uma avaliação do corpo docente, produtividade científica e infraestrutura da Uesb. A previsão é de que a seleção para a primeira turma aconteça até o meio de 2025. O coordenador do Programa, professor Baraquízio Braga, também comemorou a conquista. “O Programa já era pioneiro em acreditar que era possível fazer pesquisa científica de química com excelência no interior da Bahia e com a aprovação do doutorado isso foi confirmado”, declarou.

O novo doutorado visa atender profissionais das áreas de Química e disciplinas afins, como Engenharia Química, Farmácia e Agronomia, oferecendo oportunidades para a formação de pesquisadores altamente qualificados na região.