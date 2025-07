UFBA apresenta resultados de programa de assistência aos idosos

UFBA - Foto: Divulgação

O Programa Maior Cuidado (PMC), de assistência à população idosa de extrema vulnerabilidade, vai ser ampliado e renovado por mais dois anos em Salvador, conforme o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) da capital, Júnior Magalhães. Além de beneficiar mais famílias (aumento de 72 para 100 beneficiados), a ação busca atender necessidades identificadas dessa população durante o piloto da iniciativa, como reformas habitacionais e possibilitar acesso a cadeiras de rodas e muletas. É planejada também a implementação da política de forma permanente na capital baiana.

Com recurso de R$6 milhões adquiridos por meio do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI), o PMC vai ser executado por mais dois anos e ampliado em Salvador. O secretário ressalta as conquistas da experiência piloto, que foi realizada em parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia, ao longo de 18 meses (entre setembro de 2023 e fevereiro de 2025). Os resultados dessa experiência foram apresentados ontem, 17, no auditório do ISC, no campus do Canela.

“Os resultados do programa são extremamente positivos. Isso dá uma qualidade de vida melhor para o idoso, ele passa a ter um atendimento especializado e evita que ele vá para abrigo. O programa também tem um foco de dar descanso ao cuidador familiar, que muitas vezes são outras idosas, que não tinham tempo de ir ao mercado, a farmácia, pagar uma conta, porque o cuidado a essas pessoas exige 100% de dedicação", afirma o titular da pasta.

Em sua experiência como cuidadora social, Jamile Leal dos Santos, de 43 anos, conta que ajudou idosos com sua higiene pessoal, horário de medicação e com a carga do cuidador familiar. Ao longo desse período ela relata ter percebido uma melhora na vida dessas pessoas. “Teve uma que não ia pra rua, consegui colocar ela na sala, levar pra participar da festa de fim de ano e consegui diminuir a carga do cuidador familiar também", fala.

Esse relato é semelhante ao de dona Francisca - como prefere ser chamada -, que conta a importância de ter recebido esse apoio no cuidado com seu esposo. “Foi um programa muito importante na minha vida. Tinhamos uma pessoa acamada e era eu sozinha para cuidar dele, então, quando veio essa ajuda fiquei mais tranquila. Essa presença de mais uma pessoa conversando com a gente, distraindo, deixava o dia mais leve e as tarefas compartilhadas ficavam menos pesadas", diz.

Outras novidades do PMC incluem a possibilidade de reforma habitacional por meio do programa Morar Melhor, além de possibilitar acesso a outros cuidados como cadeiras de rodas, muletas, colchão mais adequado, entre outros. Ainda neste mês de agosto deve ser realizado o edital de chamamento público para o programa. O secretário reforça que já há discussão para que a ação se torne uma política permanente.

“Durante esses dois anos nossa ideia é construir conjuntamente com a Secretaria de Saúde (SMS) e a Prefeitura um projeto permanente. Entendemos que essa é uma política efetiva, que tem resultado e nossa intenção é manter ela em Salvador", comenta Júnior Magalhães.

Piloto do Programa Maior Cuidado

O objetivo do programa é através do trabalho de equipes de saúde e da assistência geral gerar bem-estar para idosos de extrema vulnerabilidade e reduzir a sobrecarga dos familiares responsáveis por cuidar dessa população. Durante a fase de estudo do programa na capital baiana, 72 famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas ao longo de 18 meses. Foram contratados 17 cuidadores sociais para oferecer acompanhamento domiciliar e suporte aos atendidos, que estão nos territórios de Cajazeiras (34) e Cabula/Beiru (38).

O cuidador social realiza esse apoio cotidiano no domicílio da pessoa, com tarefas como higiene pessoal, alimentação, organização da casa, administração de medicamentos e incentivo à socialização. O diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e coordenador-geral do projeto-piloto do Programa Maior Cuidado, Luis Eugenio de Souza, ressalta os resultados dessa primeira experiência.

“Vimos o impacto positivo na qualidade de vida da pessoa idosa, que passaram a se alimentar melhor, pessoas acamadas passaram a se levantar, passaram a socializar mais, a tomar os medicamentos de forma correta. E os cuidadores familiares, que são em maioria mulheres, puderam descansar mais, cuidar da própria saúde, porque são em maioria idosas também. Algumas passaram até a ter uma atividade remunerada própria", pontua.

Porém, a expectativa inicial de Luis era que o programa tivesse prosseguido, sem interrupções, após o período piloto. “Já são mais de quatro meses que as pessoas que estavam sendo acompanhadas deixaram de ser acompanhadas", diz. Ainda assim, ele reforça que a expectativa é grande para mais dois anos do programa e para que a medida se torne política permanente de Salvador.