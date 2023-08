Uneb irá flexibilizar currículos dos cursos de saúde

Os cursos da área de saúde da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) serão adaptados para que se adequem à Lei da Inclusão (13.145). A adaptação seguirá as orientações do Ministério da Educação e do Conselho Estadual de Educação. O objetivo é a flexibilização curricular adequada para estudantes com necessidades especiais.

O compromisso foi assumido pela instituição de ensino com o Ministério Público estadual, em reunião realizada na terça-feira, dia 1º, na sede do MP, no bairro de Nazaré, em Salvador.

A decisão firmada junto à promotora de Justiça Adelina Oliveira Carvalho, surgiu da necessidade de adequar o curso de medicina às necessidades especiais do estudante Diego Reis Martins, um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que cursa medicina na Universidade.

Ele, seus pais e seus advogados procuraram o MP alegando a suposta falta de capacitação de professores do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia para atenderem às suas necessidades especiais como estudante com TEA.



Como resultado, ficou acertado que o Núcleo de Educação Especial da Uneb (Nede) deverá promover reunião com o estudante Diego Martins para verificar quais disciplinas poderão ser cursadas pelo educando ainda no segundo semestre deste ano, a fim de assegurar a sua imediata frequência ao curso de Medicina.



O MP ainda concedeu um prazo, que vai até o dia 18 deste mês, para que a Procuradoria Jurídica da Uneb apresente documentos que comprovem a formalização, por escrito, dos requerimentos visando à adoção de providências para a confecção dos laudos de neuropsiquiatria, psicopedagogia e de habilidades extraordinárias relacionados ao estudante, bem como a indicação de todas as ações que serão tomadas pela Universidade do Estado da Bahia para possibilitar o retorno do estudante às aulas.