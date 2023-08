Unicamp abre inscrições para o Vestibular 2024

A Unicamp abriu nesta segunda-feira (31) as inscrições para o Vestibular 2024, que vai oferecer 2.540 vagas distribuídas em 69 opções de cursos. A Comissão Permanente divulgou que a prova contará com questões específicas de Filosofia e Sociologia e não vai exigir os percursos formativos do ensino médio.

Neste ano será utilizado o Provão Paulista - sistema que une as três universidades públicas paulistas e que reservará vagas a alunos do ensino público do Estado. Além disso, as provas das primeira e segunda fases serão realizadas ambas em 2023.

A primeira fase está prevista para ocorrer no dia 29 de outubro e a segunda, nos dias 3 e 4 de dezembro. A divulgação do nome dos aprovados acontecerá em janeiro de 2024. O Vestibular 2024 da Unicamp vai oferecer 325 vagas para o chamado Provão Paulista – destinado a alunos do ensino público estadual – e 314 vagas pela modalidade Enem-Unicamp. Além disso, haverá 130 vagas para o Vestibular Indígena, 130 vagas olímpicas e 120 do Profis – Programa de Formação Interdisciplinar Superior, um curso de ensino superior da Unicamp voltado aos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas de Campinas.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de agosto, exclusivamente pela internet, em formulário disponível na página eletrônica da Comvest. O edital completo, com as normas do Vestibular Unicamp 2024, já está disponível no site da comissão.

O número total de questões tanto na primeira fase como na segunda não será alterado: 72 questões de múltipla escolha na primeira etapa e 30 questões dissertativas e uma redação na segunda fase.

Isenção da taxa

Neste ano, 9.888 estudantes foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2024 como para a modalidade Enem-Unicamp 2024. Os candidatos contemplados deverão acessar um formulário específico e usar o código de isento para efetuar a inscrição sem gerar boleto de pagamento.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 192,00 – a mesma do ano anterior – e poderá ser paga até o dia 8 de setembro. É possível optar por até dois cursos, desde que da mesma área. O Manual do Ingresso 2024 está disponível para consulta na página eletrônica da Comvest, com informações sobre a inscrição, as provas e as demais etapas do processo.