Universidade do Vale do São Francisco abre vagas para Mestrado | A TARDE

Foi aberto, nesta quarta-feira, 08, e segue até 14 de junho de 2024, o período de inscrições para o preenchimento de 40 vagas no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (PPGExR) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). O curso é uma parceria entre a instituição de ensino e o Incra, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). A turma é presencial, com aulas ministradas em Juazeiro, na Bahia.

Podem se candidatar beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); alunos de especialização e pós-graduação promovidas pelo Incra; técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural de assentamentos ou comunidades quilombolas, e estudantes egressos da graduação, em qualquer área do conhecimento, que tenham realizado estágio, pesquisa ou extensão nessas localidades.

Integram o público-alvo, ainda, professores e educadores vinculados, em caráter efetivo ou temporário, a secretarias municipais e/ou estaduais de educação, em atendimento direto às famílias beneficiárias; cadastrados pelo Incra - a exemplo de acampados, remanescentes quilombolas e extrativistas; e servidores públicos efetivos ou em exercício na autarquia.

O objetivo é capacitar extensionistas de diversas áreas, de forma interdisciplinar, permitindo-lhes não apenas entender e intervir na dimensão técnica, mas também compreender as esferas econômica, social, cultural e ambiental dos locais de atuação, tanto no Semiárido quanto em outras regiões.

São três linhas de pesquisa: Identidade, Cultura e Processos Sociais; Processos de Inovação Sócio Tecnológicas e Ação Extensionista; Instituições Sociais e Desenvolvimento Territorial.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Sistema de Processos Seletivos da Univasf. Não há cobrança de taxas. O processo seletivo ocorrerá de 1 a 15 de julho de 2024, com previsão de resultado em 5 agosto e pré-inscrição em data e horário a serem definidos.

Além dos documentos indicados no edital, os candidatos deverão apresentar o diploma de graduação, cursado em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), ou declaração emitida pela coordenação do referido curso atestando a conclusão antes da matrícula. Confira o edital do Mestrado Profissional.

