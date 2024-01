Universidades estaduais baianas ampliam ofertas de vagas via Sisu | A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) ampliaram o número de vagas ofertadas para o acesso aos cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) deste ano. Serão proporcionados mais chances aos candidatos que participaram da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os interessados terão de 22 a 25 de janeiro para realizar as inscrições no SISU, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

A UNEB ampliou sua oferta para um total de 1.865 vagas em 137 cursos – um aumento de 101 vagas em comparação com o ano passado. Já a UESB expande sua oferta para 993 vagas, distribuídas em 47 cursos, representando um acréscimo de 255 vagas, em relação a 2023.

Este ano, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) oferecerá um total 1.746 vagas em 34 cursos e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 2.134 vagas distribuídas em 31 cursos de graduação.

A pró-reitora de Graduação da UNEB, Gabriela Pimentel, destacou a importância da ampliação. "Tivemos um aumento significativo no número de vagas para os cursos de graduação na UNEB, o que também faz parte da política da gestão atual da universidade. Essa expansão demonstra a importância do papel da universidade pública na democratização do acesso à Educação Superior".