Veja o local de prova do Enem 2023 | A TARDE

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 24, os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

O local de prova do Enem pode ser consultado na Página do Participante (clique aqui). Devido ao grande número de acessos, a página pode apresentar instabilidades.

O Cartão de Confirmação divulgado hoje, conforme informações do Ministério da Educação (MEC), exibe dados como número de inscrição, data, horário e local das provas.

Recuperar senha

O acesso ao Cartão de Confirmação requer o uso do login único da plataforma gov.br. Caso o participante não se recorde da senha, é possível recuperá-la por meio da página acesso.gov.br, utilizando o CPF e selecionando a opção "esqueci minha senha".

Cronograma

As provas ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, com início às 13h30, conforme indicado no edital.

Data das provas: 05 e 12/11/2023;



Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

Resultados: 16/01/2024